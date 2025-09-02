トヨタ自動車株式会社は、コンパクトハイブリッドカー「アクア」を一部改良し、2025年9月1日に発売した。

今回の一部改良では、外観をハンマーヘッドをモチーフにしたフロントデザインへ刷新し、新色ボディカラーやZグレード向けの16インチアルミホイールを追加。内装には大型マルチインフォメーションディスプレイやHDMI端子を標準装備し、コネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオも拡充した。さらに、安全装備や運転支援機能を強化し、利便性と快適性を高めている。

TOYOTAは、アクアを一部改良し、9月1日に発売しました。

Z（2WD・オプション装着車）

【主なポイント】

アクアブランドの“先進・上質”なイメージをより一層高めるため外観デザインを刷新するとともに、基本性能を向上。

また、最新の安全装備、マルチメディアを搭載

▽外観意匠を刷新

- ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用（全グレード）

・Bi-BeamLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）

・左右のヘッドランプを繋ぐセンターランプ・LEDアクセサリーランプ（Zグレードのみ）

- バックドアガーニッシュ（ピアノブラック塗装）追加（全グレード）

- 16インチアルミホイール（ダーククリア切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント/ブラック塗装ホイールナット付）（Zグレードにメーカーオプション）

- 外板色に新色を追加

モノトーン： マッドバス、グレイッシュブルー

ツートーン： マッドバス×ブラックマイカ、グレイッシュブルー×ブラックマイカ、クリアベージュ×ブラックマイカ

Bi-BeamLEDヘッドランプ＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（LEDデイライト点灯状態） Bi-BeamLEDヘッドランプ＋LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（LEDターンランプ点灯状態）

▽内装装備を変更

- 大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備（7インチ）

- センタークラスター下部にHDMI入力端子を標準装備

- 合皮パッケージに新色（ライトグレー）を追加（Zグレードにメーカーオプション）

- ディスプレイオーディオ：最新のコネクティッドナビ対応のものを搭載。また、G、X、Uグレードのモニターサイズを8インチに拡大

▽基本性能を向上

・安全装備の拡充

- プリクラッシュセーフティー：対象物にバイクを追加。また、出会い頭による衝突回避機能も追加

- レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付＊1）：先行車との車間距離設定を4段階に設定

- ロードサインアシスト：道路標識の転回禁止、信号機の読み取り機能を追加

- 発進遅れ告知機能（＊2）：交差点で信号が赤から青に変わった時の告知機能を追加

- プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）：車線内走行時の常時操舵支援機能を追加

- ドライバー異常時対応システム（＊3）

- アドバンストパーク：並列前向き駐車・後向き出庫、並列前向き出庫を追加（Zグレードにメーカーオプション）

・取り回しやすさの向上

- 上質な乗り心地を実現するスムーズストップを標準装備（＊4）

- 電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能を標準装備（＊5）

- ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小し、取り回しのしやすさを向上

- Powerを切った際ドライブモード（ノーマル／POWER+／エコドライブ）の設定を維持。運転開始時に再設定の必要がなく使い勝手が向上

＊1 先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開する機能

＊2 先行車の発進をお知らせする従来の機能に加え、うっかり出遅れをブザー＆マルチインフォメーションディスプレイ表示でお知らせ

＊3 ドライバーの運転継続の困難を検知した際の警告機能および車両操作機能

＊4 停止直後の車両の揺れ動きを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助する機能

＊5 ブレーキホールド機能をオンのままPowerを切った場合、次回運転開始時にオンの設定が維持される機能を採用

運転する度にブレーキホールドを設定する必要がなくなり利便性が向上

KINTO専用グレード

U（2WD・オプション装着車）

KINTO専用グレードを設定（＊）

＊9月1日から取り扱いを開始。

▽プリウス、ヤリス、ヤリスクロスに続くKINTO Unlimited4車種目としてUグレードを新規設定

- Xグレードをベースにアップグレードレディ設計を織り込み、一部のハードウェアの将来的な後付けを実現

https://kinto-jp.com/kinto_one/lineup/toyota/aqua

アクア車種ページ→

https://toyota.jp/aqua/?padid=from_aqua_info_20250901

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社