トヨタ「アクア」がプリウス顔に！ハンマーヘッドデザイン採用の大幅イメチェン
トヨタ自動車株式会社は、コンパクトハイブリッドカー「アクア」を一部改良し、2025年9月1日に発売した。
今回の一部改良では、外観をハンマーヘッドをモチーフにしたフロントデザインへ刷新し、新色ボディカラーやZグレード向けの16インチアルミホイールを追加。内装には大型マルチインフォメーションディスプレイやHDMI端子を標準装備し、コネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオも拡充した。さらに、安全装備や運転支援機能を強化し、利便性と快適性を高めている。
アクアを一部改良
TOYOTAは、アクアを一部改良し、9月1日に発売しました。
【主なポイント】
アクアブランドの“先進・上質”なイメージをより一層高めるため外観デザインを刷新するとともに、基本性能を向上。
また、最新の安全装備、マルチメディアを搭載
▽外観意匠を刷新
- ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用（全グレード）
・Bi-BeamLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）
・左右のヘッドランプを繋ぐセンターランプ・LEDアクセサリーランプ（Zグレードのみ）
- バックドアガーニッシュ（ピアノブラック塗装）追加（全グレード）
- 16インチアルミホイール（ダーククリア切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント/ブラック塗装ホイールナット付）（Zグレードにメーカーオプション）
- 外板色に新色を追加
モノトーン： マッドバス、グレイッシュブルー
ツートーン： マッドバス×ブラックマイカ、グレイッシュブルー×ブラックマイカ、クリアベージュ×ブラックマイカ
▽内装装備を変更
- 大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備（7インチ）
- センタークラスター下部にHDMI入力端子を標準装備
- 合皮パッケージに新色（ライトグレー）を追加（Zグレードにメーカーオプション）
- ディスプレイオーディオ：最新のコネクティッドナビ対応のものを搭載。また、G、X、Uグレードのモニターサイズを8インチに拡大
▽基本性能を向上
・安全装備の拡充
- プリクラッシュセーフティー：対象物にバイクを追加。また、出会い頭による衝突回避機能も追加
- レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付＊1）：先行車との車間距離設定を4段階に設定
- ロードサインアシスト：道路標識の転回禁止、信号機の読み取り機能を追加
- 発進遅れ告知機能（＊2）：交差点で信号が赤から青に変わった時の告知機能を追加
- プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）：車線内走行時の常時操舵支援機能を追加
- ドライバー異常時対応システム（＊3）
- アドバンストパーク：並列前向き駐車・後向き出庫、並列前向き出庫を追加（Zグレードにメーカーオプション）
・取り回しやすさの向上
- 上質な乗り心地を実現するスムーズストップを標準装備（＊4）
- 電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能を標準装備（＊5）
- ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小し、取り回しのしやすさを向上
- Powerを切った際ドライブモード（ノーマル／POWER+／エコドライブ）の設定を維持。運転開始時に再設定の必要がなく使い勝手が向上
＊1 先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開する機能
＊2 先行車の発進をお知らせする従来の機能に加え、うっかり出遅れをブザー＆マルチインフォメーションディスプレイ表示でお知らせ
＊3 ドライバーの運転継続の困難を検知した際の警告機能および車両操作機能
＊4 停止直後の車両の揺れ動きを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助する機能
＊5 ブレーキホールド機能をオンのままPowerを切った場合、次回運転開始時にオンの設定が維持される機能を採用
運転する度にブレーキホールドを設定する必要がなくなり利便性が向上
KINTO専用グレードを設定（＊）
＊9月1日から取り扱いを開始。
▽プリウス、ヤリス、ヤリスクロスに続くKINTO Unlimited4車種目としてUグレードを新規設定
- Xグレードをベースにアップグレードレディ設計を織り込み、一部のハードウェアの将来的な後付けを実現
リリース提供元：トヨタ自動車株式会社