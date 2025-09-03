ユニクロC、秋冬の新作「ブランドがやれば3万〜4万円のクオリティ」「風合いもシルエットも極上」完売前に買っておきたい“5つの最高傑作”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第547回をよろしくお願いします。
◆完売前におさえておくべき「ユニクロC」
ユニクロのコラボライン「ユニクロC」の新作が9月5日から発売となります。
毎度即日完売の品番もあり、転売ヤーの温床となっているユニクロC。今回は完売前におさえておくべき「マストバイ」を5つ厳選しお送りします。
◆高級ブランドでしか見られない程よいハリと柔らかさ
・ニットジャケット 7990円
まずはこちら。前回発売後即完売となってしまった人気商品です。
ウールを縮絨した本格的な素材が特徴。高級ブランドでしか見られない程よいハリと柔らかさはとても7990円とは思えません。ナイロン糸を混紡しているため物性も安定しており、型崩れもしにくく、またわずかに光沢感もあります。
ニットの編み地をパターンごとに変えているのもスゴい。前身頃や袖パーツなど部位に適した編み地にしてあり、羽織ってみると立体的で体にきれいにフィットしてくれる。
◆ユニクロだと思われることはまずない
こんな手間のかけたニットジャケットで高級縮絨素材。ブランドがやれば3万〜4万円してもおかしくないクオリティです。
裏地を抜いてライトウェイトにしているので秋から着用可能で、冬場はインナーダウンなどが入るように身幅もやや広めに設計されています。
着丈も短くコンパクトなのでONスタイルからOFFシーンまで幅広く活用できそう。ユニクロだと思われることはまずないほどクオリティ超絶高いので、いいジャケットをお探しの方はぜひ。175cm67kgの筆者でLサイズが適合です。
◆ブランドものを買おうと思えば3万円
・ローゲージハイネックセーター 3990円
ローゲージのニットは本格的であればあるほど高い。ブランドものを買おうと思えば3万円を切るものはなかなかありません。
こちらはアクリルが主要原材料であり、生地的には決して高いものではありませんが、本格的なウール糸に見えるようにうまく作られており、文句なし。程よい光沢と着心地のいい伸縮性で3990円とは思えません。
ハイネックはタートルネックとクルーネックのちょうど中間、首のチクチク感も少なく締め付けもないため、顔が大きく見えるようなこともありません。冬のインナーウェアとして大活躍すること間違いなし。
◆服好きが反応するトレンドカラー
さらに色展開は普段のユニクロでは考えられないほど凝ったものとなっており、ダークブラウンやボルドーなど服好きが反応するトレンドカラーをラインアップしています。
また、ショルダーは大きめ・着丈は短めで体型をカバーするのに適したシルエットに。ゆったりとしているので体のラインは出にくいですが、かといって着丈は長くないのでルーズに見えない。
この好バランスでこの価格はあり得ない。175cm67kgの筆者でLサイズが適合です。
◆ルーズなサイズ感と本格的な高級素材
・ブロードオーバーサイズシャツ 3990円
ユニクロCが継続展開する人気のシャツ。繊維長の長い高級コットンを採用し、ブランド品と同等の光沢感を持っています。
サイズ感は大きめで裾はボックスカット。カジュアルなワークシャツ系のシルエット作りですが、素材がドレスライクなブロードなのでルーズな印象になりすぎない。
シャツはなかなかバランスが難しく、かっこよく作れば作るほどスーツ用のドレスシャツに見られがち。ルーズなサイズ感と本格的な高級素材でそのバランスをとっています。
◆シャツを買うならまずユニクロC
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第547回をよろしくお願いします。
◆完売前におさえておくべき「ユニクロC」
ユニクロのコラボライン「ユニクロC」の新作が9月5日から発売となります。
毎度即日完売の品番もあり、転売ヤーの温床となっているユニクロC。今回は完売前におさえておくべき「マストバイ」を5つ厳選しお送りします。
・ニットジャケット 7990円
まずはこちら。前回発売後即完売となってしまった人気商品です。
ウールを縮絨した本格的な素材が特徴。高級ブランドでしか見られない程よいハリと柔らかさはとても7990円とは思えません。ナイロン糸を混紡しているため物性も安定しており、型崩れもしにくく、またわずかに光沢感もあります。
ニットの編み地をパターンごとに変えているのもスゴい。前身頃や袖パーツなど部位に適した編み地にしてあり、羽織ってみると立体的で体にきれいにフィットしてくれる。
◆ユニクロだと思われることはまずない
こんな手間のかけたニットジャケットで高級縮絨素材。ブランドがやれば3万〜4万円してもおかしくないクオリティです。
裏地を抜いてライトウェイトにしているので秋から着用可能で、冬場はインナーダウンなどが入るように身幅もやや広めに設計されています。
着丈も短くコンパクトなのでONスタイルからOFFシーンまで幅広く活用できそう。ユニクロだと思われることはまずないほどクオリティ超絶高いので、いいジャケットをお探しの方はぜひ。175cm67kgの筆者でLサイズが適合です。
◆ブランドものを買おうと思えば3万円
・ローゲージハイネックセーター 3990円
ローゲージのニットは本格的であればあるほど高い。ブランドものを買おうと思えば3万円を切るものはなかなかありません。
こちらはアクリルが主要原材料であり、生地的には決して高いものではありませんが、本格的なウール糸に見えるようにうまく作られており、文句なし。程よい光沢と着心地のいい伸縮性で3990円とは思えません。
ハイネックはタートルネックとクルーネックのちょうど中間、首のチクチク感も少なく締め付けもないため、顔が大きく見えるようなこともありません。冬のインナーウェアとして大活躍すること間違いなし。
◆服好きが反応するトレンドカラー
さらに色展開は普段のユニクロでは考えられないほど凝ったものとなっており、ダークブラウンやボルドーなど服好きが反応するトレンドカラーをラインアップしています。
また、ショルダーは大きめ・着丈は短めで体型をカバーするのに適したシルエットに。ゆったりとしているので体のラインは出にくいですが、かといって着丈は長くないのでルーズに見えない。
この好バランスでこの価格はあり得ない。175cm67kgの筆者でLサイズが適合です。
◆ルーズなサイズ感と本格的な高級素材
・ブロードオーバーサイズシャツ 3990円
ユニクロCが継続展開する人気のシャツ。繊維長の長い高級コットンを採用し、ブランド品と同等の光沢感を持っています。
サイズ感は大きめで裾はボックスカット。カジュアルなワークシャツ系のシルエット作りですが、素材がドレスライクなブロードなのでルーズな印象になりすぎない。
シャツはなかなかバランスが難しく、かっこよく作れば作るほどスーツ用のドレスシャツに見られがち。ルーズなサイズ感と本格的な高級素材でそのバランスをとっています。
◆シャツを買うならまずユニクロC