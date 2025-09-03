「寝かせてよ…」深夜1時に響く花火の音。非常識な隣人に、怒りが収まらない【ママリ】

深夜1時に道路で花火がうるさすぎる

近所で夜中の1時に道路で花火をしていたのですが、警察に通報しても良いでしょうか？



夜中に外から声が聞こえるなと思ったら、二軒先の家の子どもが騒いで花火をしていました。大学生と高校生の子どもがいて、友達もいたようで、5～6人いました。

夜中の1時から30分程度です。



以前から大学生の友達の車が路駐されていたり、道路の真ん中でサッカーで遊んでいたり、困っていました。普段から溜まり場になっているようです。



親は家にいるはずなのに注意しないのかな、まぁ大学生もまだ子どもだし仕方ないか、、、と思っていたのですが、真夜中の花火騒ぎは流石に眠れませんでした😭



みなさんなら何も言わないですか？

警察って匿名で電話できるのでしょうか？

電話したら家に訪問して注意するんでしょうか？



この記事では、アプリ「ママリ」に寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママによると、近所で高校生と大学生が夜中の1時に花火をしており、その騒ぎ声が気になって眠れなかったとのこと。「こういう場合、警察に通報してもいいのだろうか…」と迷っている様子でした。皆さんならどう対応しますか？この記事では、この投稿に寄せられたママたちの声をご紹介します。

普段から迷惑行為が多いとされる家族が、深夜に花火で騒いでいたら…。思わず「警察に通報して、しっかり注意してほしい」と感じてしまいますよね。では実際に、ママリに寄せられた声はどのようなものだったのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

通報していい

私なら通報しちゃいます😇

常識的にありえないですよね…

小学生ならまだしも、高校生や大学生が夜中に住宅街で花火をしているなんて、ちょっと驚いてしまいますよね。周囲への影響を考えると、「もう少し配慮があってもいいのでは」と感じてしまいます。

匿名で通報したことがある

通報しても良いですよ💡

私もそういうので通報してした事があります💦

目の前が某古本屋でそこにはちょっとした坂道があるので夜中1時頃4人くらいでスケボーやり始めて...建物で音が反響してめちゃくちゃ煩くて眠れなかったので腹立って警察に通報しました💦



名前を聞かれましたが匿名でもいけるみたいなので匿名でお願いしましたよ💡

こちらのママは、実際にそのような場面で匿名通報をしたことがあるそうです。通報からしばらくすると静かになったとのことで、一定の効果はあったようですね。

時間がアウト

時間的にダメな時間ですよね💦

子ども同士が花火で盛り上がるのは微笑ましいものですが、時間が“夜中”となると話は別。こちらのママは「その場合は通報してもよいのでは」と考えているようです。



確かに、多くの人が眠っているであろう時間に花火ではしゃぐのは、周囲への配慮に欠けてしまいますよね。

匿名で通報も可。どうしても…のときは警察に通報

もし騒音や迷惑行為で眠れないほど困ってしまうようなら、匿名でも構わないので警察に通報した方が安心かもしれません。だれからも注意されなければ、同じことが繰り返される可能性もありますよね。



直接注意するよりも、警察に対応してもらった方がトラブルに発展しにくいでしょう。そうした場合は、迷惑を感じているその時にリアルタイムで通報するのが効果的かもしれません。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

