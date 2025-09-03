20万いいね！「開く」の反対言葉は？低学年の答えに『いい話ですね』と絶賛された先生の対応【ママリ】

「開く」の反対言葉は？低学年の発想を認めた先生に20万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、toyopchi(@J_protoyo)さんが投稿したエピソードです。テストの解答は、基本1つしかないものです。しかし、子どもの発想によっては「そうともいえる」というような解答もあるのではないでしょうか。





toyopchiさんが低学年のころ、「【開く】の反対言葉は何か？」という問題が出たそう。正解は「閉まる」でしたが、toyopchiさんは他の解答をしました。さて、先生はどういう対応をされたのでしょうか…。

低学年の頃、

「開く」の反対言葉を「しぼむ」と答えた私に「それも正解！お花の時だね」と言って◯してくれた先生はお元気だろうか。



「閉まる」しか正解にしない先生だったら私は別の仕事をしていたと思う。

お花を想像すれば、たしかに「開く」の反対言葉は「しぼむ」になりますよね。toyopchiさんの考えを汲み取って「〇してくれた＝正解のマルをくれた」先生は本当に素敵ですね。先生が自分の解答を認めてくれたことは、うれしかったでしょうし、自信にも繋がったのではないでしょうか。



この投稿には「最大級の賛辞を送らせてください」「ほんわかしました」「子どもの可能性をつぶさないために、先生にはこういった対応が望まれます」などのリプライが寄せられていました。



現在、大学講師のtoyopchiさんは、「『閉まる』しか正解にしない先生だったら、私は別の仕事をしていたと思う」といいます。それほど、当時の先生の影響が大きかったのでしょうね。そして、当時の思い出を大切にして、今に活かしているtoyopchiさんも素敵だなと感じるエピソードでした。

マチアプ操作間違えてデートしたら…超マジメ男性とのエピに3千いいね

ご紹介するのはしろうさぎ¨̮⃝R7.2予定🎀(@whiterabitte_me)さんが投稿したあるエピソードです。夫婦にはそれぞれの馴れ初めがあります。月日がたって毎日が当たり前になっても、出会った頃の幸せなエピソードを思い出すと、夫婦円満につながるかもしれません。



投稿者のしろうさぎ¨̮⃝R7.2予定🎀さん。マッチングサイトで出会えた夫との幸せなエピソードを振り返ります。

惚気けていいですか？



うちの旦那さんマッチングアプリで知り合ったんだけど、好きですが全開で、なのに全然手を出す素振りもなくだったの。あんまりにもモヤモヤするから私から手を繋いだのね。そしたら手を繋ぐってことはもう付き合うってこと？！ってなったみたいで喫茶店に入ることになった時に

告白するぞって思ってくれたんだって。そしたらその喫茶店人気で待ち時間1時間以上だったの。その間お話でもして待ってたんだけど、旦那さん急に真面目な顔して結婚前提で付き合って欲しいって言ってくれて、今？！ってびっくりしたけど誠実な人だと思ったからお付き合いすることにしたの。

かれこれもうすぐ4年。私にとって間違えてスワイプしてしまったいいかもから始まった関係だけど、あの時夜勤明けで間違えて良かったってすごく思ってる。もうすぐべびちゃんが産まれるなって思うとすごく不安だけどこれからも夫婦で楽しく子育てが出来たらいいな。

旦那さんへ

この時もですが、プロポーズも特にキメキメではなく、リビングで会話の流れでだったり、ちゃんとプロポーズっぽいことしてくれていいのよって言ったら婚姻届出しに行く直前に玄関先で結婚してくれますか？って聞いてくれましたね。もう出しに行くやんって思ってました。いつか格好つけてね

結婚したいと思える人との出会いは奇跡。自分では思ってもいないときに、運命の出会いを果たすこともありますよね。当時から真面目な性格だった夫は、きっとすてきなパパになってくれることでしょう。



この投稿に「素敵な旦那さんですね」「キュンキュンしました」などのリプライが寄せられました。大切な家族との幸せエピソードは一生の宝物ですね。幸せな日々が続くよう願わずにはいられない、すてきな投稿でした。

「窓の外を見ていたら」通りすがりの保育園児と赤ちゃんの交流に2万いいね

ご紹介するのはめんみ(@menminosabuaka)さんが投稿したあるエピソードです。赤ちゃんや子どもがじっと見つめ合っているとき、どんなことを考えているのでしょうか。お友だちだと思って見ているのか、それとも、私たちと同じ様に「かわいい」と思って見ているのか…。



今回の投稿者のめんみさん。わが子と自宅から窓の外を眺めていると、保育園に通うお散歩中の子どもたちがやってきました。お互いの反応はどうだったのでしょうか？

いま生後9ヵ月君を抱っこして窓の外見せてたら近所の保育園の子達がお散歩で歩いてきて可愛いな～と思って見てたら先生が



👱‍♀️「ほら、赤ちゃんが窓から見てるよ～！」



って家の前に子どもたち並ばせてくれて、互いに互いの鑑賞会が始まったw



深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ☺️

お互いの鑑賞会という、なんとも平和なイベントが突然始まりましたね。これは、そばで見ている大人はさらに癒やされるはず。本人たちもきっと興味津々でしょう。じっと見つめ合う姿はなんとも言えないかわいらしさがありそうです。



この投稿に「とても癒される空間ですね」「想像だけで尊い」などのリプライが寄せられました。ぜひとも積極的に参加したいほっこりするイベントですね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）