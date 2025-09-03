3日(水)午前9時、新発田市に出されていた【土砂災害警戒情報】が解除されました。

一方、上越市に発表されている【土砂災害警戒情報】は継続中です。上越市では、降り続く大雨のため、土砂災害の危険度が高まっています。



3日午前9時までの24時間に、上越市川谷で104．5mm、上越市安塚で94．5mm、上越市高田で81．0mmの大雨が降っています。崖の近くなど、土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は、特に警戒が必要です。



新潟県内では、このあとも昼過ぎにかけてカミナリを伴った非常に激しい雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。引き続き、土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水・氾濫にも警戒が必要です。