◆米大リーグ レッドソックス―ガーディアンズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が、２日（日本時間３日）、本拠地でのガーディアンズ戦に、「７番・ＤＨ」で先発。８月２５日オリオールズ戦以来となるマルチ安打の２本の二塁打を放った。

ともに初球を狙った。まずは２回、１―１と追いついた１死一塁で迎えた第１打席に、相手先発右腕セコーニから右翼へのエンタイトル二塁打を放った。見送ればボールかという高めの９４マイルの直球に、迷いなくスイング。打球はワンバウンドで右翼席に。今季７本目の二塁打は、今季最速となる打球速度１０９・７マイル（１７７キロ）の強打となった。二、三塁とチャンスを広げると、ラファエラの右前打で三塁走者に続き、吉田もすかさず二塁から生還し勝ち越した。さらに内野安打とアンソニーの右前打と安打が続き、打者６人連続安打を記録したレ軍。一挙４点、怒涛の逆転劇に吉田のバットが絡んだ。

２本目の二塁打は、６回。エース左腕クロシェットが６回に、ソロ、２ラン、３ランと３被弾し、７―５と逆転を許した直後。１死からの第３打席を迎え、内寄りの直球を右前に弾き返し、二塁を陥れた。続くラファエラに左翼への同点２ランが飛び出し、吉田はこの日２度目のホームイン。７―７の同点機にも絡み、勝負強さを発揮した。