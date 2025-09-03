がんばれ俺！恋に臆病な自分を勇気づけるための一言９パターン
非モテ期間が長かったり、手痛い失恋を経験したりすると、「恋がしたい」と思ってもつい尻込みしてしまうもの。「このままじゃダメだ！」と本気で思うなら、弱気な自分を奮い立たせて、一歩踏み出す必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「がんばれ俺！恋に臆病な自分を勇気づけるための一言」をご紹介します。
【１】「あんな奴だって結婚できる世の中なんだから！」とブサメン有名人を引き合いに出す
「『男は顔じゃない』を地で行ってる人を見ると、勇気が湧く（笑）」（20代男性）というように、外見で勝負していない男性の成功事例を励みにする方法です。そこで安心して終わるのではなく、欠点をカバーする工夫や努力も見習いたいところです。
【２】「童貞のまま死ぬのだけは勘弁！」と正直な気持ちを確認する
「このままだと一生女性と縁がないかも…と思ったら、急に切羽詰まってきた」（20代男性）というように、切実な動機に思いをはせると、たちまちお尻に火がつきそうです。女性に必死な感じを見透かされないよう、あくまでクールに振る舞いましょう。
【３】「宝くじだって買わなければ当たらない」と自分にハッパをかける
「心配ばかりしてないでとりあえず動け、と」（20代男性）というように、結果を恐れてグズグズしている自分に「活」を入れる一言です。「髪型を変える」「出不精を改善する」など、できることから実践すれば悪い結果にはならないでしょう。
【４】「もしあの子に嫌われても別に死ぬわけじゃないし」と開き直る
「『緊張しい』なので、強がってでもこれくらいドンと構えたほうが一歩を踏み出せる」（20代男性）というように、好きな女性を前に怖気づいてしまう人は、肩の力を抜く必要があるでしょう。緊張で空回りしそうなときには、繊細な心に蓋をして、図太く振る舞ったほうがいいかもしれません。
【５】「明日死んでも後悔しないために！」と自分を追い込む
「夏までに彼女を作る！とタイムリミットを決めてがんばった」（10代男性）というように、自分にプレッシャーをかければ、もっと本気になれるかもしれません。数年後に受験や就職を控えているなら、「楽しめるのも今だけだ」と考えると緊迫感が増すのではないでしょうか。
【６】「なにが起きてもあのときよりはマシ」と過去の失敗をバネにする
「会話が途切れたって痛くも痒くもない、と強気になれた」（20代男性）というように、苦い記憶を呼び覚ますことで、かえって覚悟が固まる場合もあります。ただし、落ち込みがぶり返す危険があるので、傷が癒えていないうちは避けたほうが安全でしょう。
【７】「俺に興味を持つ物好きもいるかもしれない」と根拠のない期待を抱く
「ほとんど願望に近いけど、前向きになるためには明るい未来を想像するしかない」（20代男性）というように、「思い込み」の力は案外あなどれないようです。もし期待が外れても「ダメでもともと」ではあるので、合コンなどを控えて弱気になったら、心の中で唱えてみましょう。
【８】「癒し系が好きな女子もいるはず」と自分のキャラを肯定する
「カッコつけても自滅するだけだぞ！っていう戒めの意味も込めて」（20代男性）というように、自分の性格をポジティブにとらえて、自信を持つのもよさそうです。とはいえ、素のままではなく、魅力的に見せるための戦略は練ったほうがいいでしょう。
【９】「大丈夫、人類の半分は女子だから」と言い聞かせて気を大きく持つ
「自分に合う子はきっといると思ったら、変に身構えないようになった」（10代男性）というように、「世界には何十億もの女性がいる」と大局的にとらえると、無限の可能性を感じられそうです。失恋するたびにこの言葉を思い出して、何度でも立ち上がりましょう。
些細な一言が、自分を変えるきっかけになるかもしれません。心に響く言葉をお守りにしてがんばりましょう。（安藤美穂）
