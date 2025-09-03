母が突然、脳出血で倒れた日。元天才子役・30代マザコン娘が体験した“親の入院”のリアル
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で10歳から12年間、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（35歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライターとして活動中です。
渡鬼シリーズ終了後の歩み、そして現在にいたるまで--当時は語れなかったことも含めて、宇野さんが“今だからこそ”綴るエッセイ連載。今回は、2年前のある日、宇野さんのお母さんが倒れてしまったときのことを綴ります。（以下、宇野さんの寄稿）。
◆母の職場から電話で「様子がおかしい」
2023年7月の終わりにかかってきた1本の電話を、忘れることはないでしょう。
皆様ご機嫌よう、宇野なおみです。毎日暑いですね。最近のお気に入りは浅漬けを作っておすそ分けすることです。孫に配りたがるおばあちゃん？
計3本のエッセイをたくさん読んでくださって、本当にありがとうございます。引き続き私の話に付き合っていただけたらと思います。今回は2年前に起きた大きな大きな出来事、母の倒れた日のお話です。
子役は、親、とりわけ母親のサポートが必要不可欠です。自発的意思で仕事を始めた私は、舞台デビューが7歳。10歳から『渡る世間は鬼ばかり』に出演、その間ずっと、母が献身的にサポートをしてくれていました。我が家は姉も同じく芸能の仕事をしていたので、さぞやてんてこまいだったと思います。
その結果、私は凄まじいマザコンに育ち。
お恥ずかしい話ですが、母が元気で、実家で一緒に楽しく暮らしている。これだけで自分はたいそう幸せだと思いながら生きていたのです。
ある日、母が外部講師として働くピアノ教室から電話がかかってきました。その時の私は仕事中。出てみると、母ではなく、同僚の先生からでした。
「どうしたんですか？」
「先生の様子がおかしいので、救急車を呼びました。ろれつが回っていません」
その先生が母に代わってくれました。会話はできているけれども、確かにろれつが回っていない。熱中症かな？ 救急車はすぐ来てくれるとの事だったので、一旦電話を切りました。
◆あまりに衝撃だった1本の電話
キリが良くなったら、病院に行こうと思っていたところ、もう一度電話が。救急隊員の人でした。
「危なそうなので、今すぐ、覚悟を持って病院に来てください」
――何を言っているんだろう？
母方は、脳・血管系の病気になりやすい家系です。ぽっちゃりころころフォルムの母は、高血圧など、健康診断でいくらか芳しくない結果も出ていました。でもまだ60代。毎日とっても元気で、週4で子どもたちにピアノを教えていたのに。
家にいた父とすぐ病院に向かいました。一言も喋らないまま……。
到着すると、母はICUに入っているとのこと。待つしかないので、無料公開からハマっていた、講談社の長寿医療漫画『K2』をアプリで読み返していたことを覚えています。今なら「何もICUの前で読まんでも」とツッコミたいですが、お医者さんに助けてほしいという願いの現れだったのかもしれません。
フラフラとトイレに行って鏡を見たら、顔が真っ白。人間、本当に血の気が引くと「顔面蒼白」になるのだと実感しました。
ようやく担当医師のお話を聞けることに。病名は脳出血。手術せずに処置を行えたそうで、レントゲンを見ながら説明を受けました。この時、私は妙にレントゲンのことや脳出血の症状に詳しかったのですが、『K2』を読破していたためです。人間万事塞翁が馬ですね。
そのまま入院。教室のすぐ近く大きな都立病院があり、コロナが落ち着いていて緊急搬送が迅速だったことは不幸中の幸いでした。
