「うちの子変わってる？ これは個性？」悩む親たちに精神科医が提案する“新しい言葉”。 親子の自己肯定感が変わる
児童精神科医のさわ先生が、著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社刊）を出版しました。本書は、それぞれの子どもが持つ特性を、さわ先生が精神科医の立場から丁寧に解説しています。
書籍のタイトルにもなっている「発達ユニーク」という言葉。従来使われてきた「発達障害」という表現ではなく、なぜ「発達ユニーク」という言葉を選んだのでしょうか。この言葉に込められた思いや意味について、さわ先生にお話を伺いました。
◆「発達ユニーク」という言葉に込めた思い
――著書の中では、「発達障害」「グレーゾーン」「ちょっと発達が気になる子」など、さまざまな発達の特性を持つ子どもを、「発達ユニーク」という言葉で表現されています。一般的に使われている「発達障害」という言葉ではなく、「発達ユニーク」という言葉を使った理由を教えてください。
さわ先生：前提として、最近の医療現場では精神疾患に対して「障害」という言葉をなるべく用いない傾向があります。「発達障害」も正式な医学用語としては「神経発達症」と呼ばれています。ただ、一般的にはまだ「発達障害」という言葉のほうが広く浸透しているため、日常生活の中では「発達障害」という言葉を耳にする機会が多いと思います。私自身も多くの方にわかりやすく伝えるために、場面によっては「発達障害」という言葉を使うことがあります。
――たしかに「神経発達症」と聞くよりも、「発達障害」と聞く方が理解しやすいです。
さわ先生：そうですね。でも「発達障害」と表現することで、「障害」という言葉からネガティブな印象を持ち、診断を受けることに抵抗を感じる方がいるのも事実です。その一方で、メディアでは「発達障害は個性」「ASD（自閉スペクトラム症）は天才」といった形で、発達障害をとらえる方もいらっしゃいます。たしかに、時に、天才的な才能をもっているASDの方もいらっしゃいますが、ASDの方全員にそういったものがあるというわけではありません。実際に、そういう方の方が少ないと臨床をしていると感じます。
◆言葉ひとつ、呼び方ひとつで心は変わる
――発達障害には特別な才能がある、という表現もよく目にします。
さわ先生：その言葉を発する側としては、ポジティブな気持ちで言っているのだと思います。でも、この「個性」や「天才」「特別」といった言葉に傷ついている方もいます。実際、私がクリニックや講演会で出会う親御さんの中には、「個性という言葉では片付けられない」「こんなに大変なのに」「みんなが天才というわけではない」「言われたら傷つく」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
――「天才」「個性」と一概に言っても、言葉の定義や捉え方は人それぞれですよね。
さわ先生：そうなんです。多くの方のお話を聞く中で、「言葉ひとつ、呼び方ひとつで当事者の心がこんなに大きく揺さぶられることがあるんだ」と知りました。とはいえ、どんな言葉なら発する側も受け取る側もフラットに受け止められるのか？ と考えたときに、適した言葉が見つからないのも事実なんです。「発達障害」という言葉ではなく、かといって「発達ゆっくりさん」などの言葉にもピンとこない……。私自身も、この表現に長い間もやもやした気持ちを抱えていました。
◆「うちの娘たち、発達ユニークなんですよね」
――さわ先生ご自身も、悩まれていたんですね。
さわ先生：はい。そんな中で、本の出版や講演会などで自己紹介をする機会が増えました。自己紹介の中で、私の娘の話をすることが増えたんですね。
私の娘は長女がASD（自閉スペクトラム症）で、次女がADHD（注意欠如・多動症）とSLD（限局性学習症）です。最初は自己紹介で「長女がASDで、次女がADHDとSLDで」と別々に説明していたのですが、なんだか長いし時によっては診断名まで伝える必要もないかもなと感じていました。そこで、あるとき「うちの娘たち、発達ユニークなんですよね」と一言で説明したんです。
