楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts 我妻善逸」を参考価格から16％オフの8,233円で販売している。

本商品は、アニメ「鬼滅の刃」より「我妻善逸」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。各種交換用パーツと広い可動域で、作中の印象的な戦闘シーンを再現できる。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左4種右3種

・交換用表情パーツ4種

・日輪刀

・鞘

［ボーナスパーツ］

「S.H.Figuarts 竈門炭治郎」（別売り）用交換用表情パーツ

「霹靂一閃」の踏み込みを再現できる可動域を実現（ディスプレイの際は別売りの「魂STAGEシリーズ」を使用）

日輪刀や羽織など、細部まで拘りの造形・彩色

通常顔に加えて、表情パーツは4種付属。穏やかな日常と戦闘の両方のシーンで遊ぶことができる

ボーナスパーツとして、別売りの「S.H.Figuarts 竈門炭治郎」に使用できる交換用表情パーツも付属する

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable