ナイネンの温活ランジェリー♡体温を1℃上げるアイテムが楽天で登場

“体温を1℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」が、9月3日より楽天市場に公式ショップをオープンしました。これまで公式ECサイト限定だった人気アイテムが、より身近に購入できるように。冷え性や温活に関心のある女性にぴったりのラインナップは、透かし編みデザインの可愛さと機能性を兼ね備えています。今ならオープニングセールで全商品15％OFFになるチャンスです♡

温活を叶える♡ナイネンのアイテム一覧

ナイネンの魅力は“透かし編み”を取り入れた優しい肌あたりと、自然に体温を高めてくれるニットランジェリー。ラインナップは以下の通りです。

ハーフトップブラ

価格：5,830円（税込）

程よい丈感で夏にも大活躍。パッド付きでそのまま着用できる手軽さがポイント。カラー展開はモカ、ホライゾングリーン。サイズはM・L展開。

ハーフフレアパンツ

価格：6,050円（税込）

裾がフレアで涼しげながらもお腹を冷やさない仕様。モカ、ホライゾングリーンの2色展開。サイズはM・L。

Vネックカーディガン

価格：7,920円（税込）

室内の冷え対策に最適な羽織りアイテム。程良い丈感でストレスフリー。カラーはモカ、ホライゾングリーン、サイズはM・L。

キャミソール



透かし編みならではの軽やかさで、1枚でもインナーとしても活躍。展開カラー：モカ・ホライゾングリーン、サイズ：M・L。

腹巻きロングパンツ



お腹周りをしっかり温めつつ、やわらかな素材感で快適。カラー：モカ・ホライゾングリーン、サイズ：M・L。

オリジナル巾着（プレゼント用）



ギフトとしても喜ばれるデザイン。

3点セット（モカ/ホライゾングリーン）



ハーフトップブラ・ハーフフレアパンツ・Vネックカーディガンの特別セット。冷え対策はこれでばっちり。

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

楽天限定オープニングセール情報

9月3日から9月11日までの期間限定で、楽天市場のナイネン公式ショップでは全商品が15％OFFに。

特にセット商品は通常価格よりさらにお得に手に入ります。冷え対策を始めたい人や、秋冬に備えてランジェリーを新調したい人にぴったりのタイミングです。

透かし編みの可愛らしさと機能性を両立したアイテムで、温活ライフを始めてみませんか♪

ナイネンで叶えるウェルネスな毎日

ナイネンは、着るだけで体温を自然に1℃上げるサポートをしてくれる心強いランジェリーブランド。

冷えや温活に関心のある女性に寄り添い、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムで毎日を彩ります。今なら楽天オープニングセールでお得に購入できる絶好のチャンス。

ぜひこの機会に、ナイネンの温活ランジェリーでウェルネスな日常を取り入れてみてください♡