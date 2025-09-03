ナイネンの温活ランジェリー♡体温を1℃上げるアイテムが楽天で登場
“体温を1℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」が、9月3日より楽天市場に公式ショップをオープンしました。これまで公式ECサイト限定だった人気アイテムが、より身近に購入できるように。冷え性や温活に関心のある女性にぴったりのラインナップは、透かし編みデザインの可愛さと機能性を兼ね備えています。今ならオープニングセールで全商品15％OFFになるチャンスです♡
温活を叶える♡ナイネンのアイテム一覧
ナイネンの魅力は“透かし編み”を取り入れた優しい肌あたりと、自然に体温を高めてくれるニットランジェリー。ラインナップは以下の通りです。
ハーフトップブラ
価格：5,830円（税込）
程よい丈感で夏にも大活躍。パッド付きでそのまま着用できる手軽さがポイント。カラー展開はモカ、ホライゾングリーン。サイズはM・L展開。
ハーフフレアパンツ
価格：6,050円（税込）
裾がフレアで涼しげながらもお腹を冷やさない仕様。モカ、ホライゾングリーンの2色展開。サイズはM・L。
Vネックカーディガン
価格：7,920円（税込）
室内の冷え対策に最適な羽織りアイテム。程良い丈感でストレスフリー。カラーはモカ、ホライゾングリーン、サイズはM・L。
キャミソール
透かし編みならではの軽やかさで、1枚でもインナーとしても活躍。展開カラー：モカ・ホライゾングリーン、サイズ：M・L。
腹巻きロングパンツ
お腹周りをしっかり温めつつ、やわらかな素材感で快適。カラー：モカ・ホライゾングリーン、サイズ：M・L。
オリジナル巾着（プレゼント用）
ギフトとしても喜ばれるデザイン。
3点セット（モカ/ホライゾングリーン）
ハーフトップブラ・ハーフフレアパンツ・Vネックカーディガンの特別セット。冷え対策はこれでばっちり。
楽天限定オープニングセール情報
9月3日から9月11日までの期間限定で、楽天市場のナイネン公式ショップでは全商品が15％OFFに。
特にセット商品は通常価格よりさらにお得に手に入ります。冷え対策を始めたい人や、秋冬に備えてランジェリーを新調したい人にぴったりのタイミングです。
透かし編みの可愛らしさと機能性を両立したアイテムで、温活ライフを始めてみませんか♪
ナイネンで叶えるウェルネスな毎日
ナイネンは、着るだけで体温を自然に1℃上げるサポートをしてくれる心強いランジェリーブランド。
冷えや温活に関心のある女性に寄り添い、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムで毎日を彩ります。今なら楽天オープニングセールでお得に購入できる絶好のチャンス。
ぜひこの機会に、ナイネンの温活ランジェリーでウェルネスな日常を取り入れてみてください♡