気象庁は3日午前5時28分、発達する熱帯低気圧に関する情報第08の03号を発表した。熱帯低気圧が台風に発達し、3日は沖縄地方や奄美地方に接近し、4日は九州に近づくおそれがある。九州南部・奄美地方では4日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では4日にかけて、落雷や突風に注意。また、強風や高波にも注意。

［気象概況］3日3時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、1時間におよそ25キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。熱帯低気圧は今後24時間以内に台風となる見込みで、3日は沖縄地方や奄美地方に接近し、4日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。



［雨の予想］3日6時から4日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、九州南部・奄美地方100ミリ

その後、4日6時から5日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、九州南部120ミリとなる見込みです。



［風の予想］3日から4日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部・奄美地方18メートル（25メートル）



［波の予想］3日から4日にかけて予想される波の高さは九州南部・奄美地方3メートル（うねりを伴う）沖縄地方 3メートル（同）



［防災事項］九州南部・奄美地方では4日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では4日にかけて、落雷や突風に注意してください。