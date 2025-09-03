◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7試合ぶりの本塁打となる46号を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達した。この一発は記録ラッシュのアーチとなった。

3回1死の第2打席、相手2番手・チャンドラーに対し3ボール1ストライクからの5球目、膝元の99・2マイル直球（約159・6キロ）直球を振り抜き、弾丸ライナーで右翼ポール際へ突き刺した。

この一発は打球速度120マイル（約193・1キロ）を計測。大谷のこれまでの全打球で最速となった。

また、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で1番打者の記録を紹介。「この本塁打は大谷が今季1番打者として放った42本目の本塁打で、MLBシーズン最多記録」と報じた。

これまでの1番打者のシーズン本塁打記録は2023年アクーニャ（ブレーブス）の41本が最多だったが、大谷が記録を塗り替えた。

また、移籍した最初の2年で100本塁打に達したのはベーブ・ルース（レッドソックスからヤンキース移籍し2年で113本）、アレックス・ロドリゲス（マリナーズからレンジャーズ移籍し2年で109本）、ロジャー・マリス（アスレチックスからヤンキース移籍し2年で100本）に次いで史上4人目となった