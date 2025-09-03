

東京・銀座1丁目にある銀座アスターの本店（撮影：尾形文繁）

デパ地下を歩いていて、この店の赤い看板を目にしたことがある人は多いのではないだろうか。中華まんじゅうやシュウマイなど、多数の点心を取り扱っている中国料理店「銀座アスター」だ。

来年で創業100年を迎える同店は、デパ地下だけでなく、東京・銀座を中心にレストランも展開。フカヒレの煮込みや北京ダックなどの本格的な高級中国料理を提供している。

昭和初期に創業した「銀座アスター」はなぜ、戦火をくぐり抜けて今日まで繁盛店であり続けてきたのか。3代目社長・矢谷郁氏の証言をもとに、1世紀にわたる人気の秘密に迫っていきたい。

「もったいない」から誕生した1号店

「銀座アスター」の創業は昭和元（1926）年の12月。現在、銀座1丁目にある銀座本店のその場所で、産声を上げた。郁氏の祖父にあたる創設者・矢谷彦七氏が、銀座のこの土地を手に入れたのがきっかけだった。

何か事業をしなければもったいない――。リサーチをしてみると、近隣には中国料理店がなく、横浜中華街まで行かなければ食べられないという状況だった。それなら勝機はあるかもしれないと、中国料理店を選択した。

皆が不思議に思うのが、銀座アスターというその名前だろう。「アスター」とはどういう意味なのかを尋ねると、郁氏いわく、「当時、上海にアスター・ハウス・ホテルという、すばらしく先進的なホテルがあり、その名にちなんだんです」とのこと。今思えば、随分とシャレているではないか。

中華街で腕利きといわれたコックを招聘して営業を始めた。しかしその後、戦火が激しくなり、店を営業するのもままならなくなってきた。食糧統制も厳しくなり、次第に料理人も戦争にとられていった。

それでもなんとかケーキを焼いてみたり、配給のコーヒーをおいしく提供したいと、水量を半分にしてデミタスにして出してみたりと、さまざまに工夫を凝らし、銀座を楽しむ一部の客層を相手に細々とやっていった。しかし、いよいよ爆撃がひどくなり、疎開地で終戦を迎える。

焼け野原になった銀座に「この土地は銀座アスターのもの」と手書きで書いただけの看板が立っているさまを見た、まだ女学生だった先代夫人の喜久子氏（現社長の母）が、「このままでは、うやむやにされてしまう」とひどく心配し、急遽仮店舗を作り、なんとか営業を再開したのだそうだ。

「点心のアスター」が広まった意外なきっかけ

銀座の土地が細長いので、半分で寿司屋をやったりと工夫しながら、お客さんも少しずつ増えていった。昭和20年代も半ばになると、銀座だけでは手狭になり、日本橋高島屋の1本裏に土地を購入した。

実はこの土地、居住スペースが足りないからという理由で買い求めたのに、初代の彦七氏は凝り性な人で、物のない時代に松やヒノキなどの高級木材をどこかから手に入れ、数寄屋風のこじんまりした粋な建物に仕上げた。住まいにするはずだったがここで何かをやったほうがいいのではと、営業用に使用することになった。

最初、日本料理店を始めたが、最終的に中国料理のお座敷として2号店の役割を担うことになり、大いに繁盛した。

そうこうするうちに、戦後の景気も上向きとなり、食べ物にもお金をかけられるようになってくると、百貨店からシュウマイなどの点心を卸してほしいというリクエストが高まり、昭和28〜29（1953〜1954）年あたりに日本橋白木屋（のちの東急百貨店日本橋店、現・コレド日本橋）で点心を販売することになった。瞬く間に需要が高まり、日本橋郄島屋などからも注文が入るようになり、ちょっとしたブームになった。

すると、先代夫人の喜久子氏が先頭に立って宣伝部を作り、シュウマイに「アスターちゃん」という名前のキャラクターを付けて売り出すなど、キャンペーンを打った。喜久子氏は日本女子大学の住居学科出身で、デザインの心得があったこともあり、包装紙類もすべて担当した。

また、当時の人気番組「名犬ラッシー」のスポンサーをしたところ、それが視聴者層にぴたりとはまって大ヒットし、「点心のアスター」として有名になっていく。今も銀座アスターの屋台骨を支える点心の人気は、ここから始まったのだ。

「百貨店の中にもレストランを出してくれ」という要望が多くなっていき、昭和30年代からは百貨店に出店する時代に入っていく。いわゆる高度成長期に、家族そろって百貨店に食事しに行くという、幸せな昭和文化の担い手になったのである。

それはそれで大いに成功したが、次第に大手の食品会社もその枠に参入するようになる。数のうえでは、どうしても大企業にかなわない。そこで、自分たちの軸足をどこに置くのか、悩み考えたという。

研修旅行が作り上げた料理人たちの“背骨”

そうして出した結論が「やはり本物の中国を見てこなければいけない」という考えだった。昭和39（1964）年、喜久子氏が広州交易会に参加し、中国へ研修旅行に出かけて行った。

まだ正式な国交が樹立される前で、中国は文化大革命の真っただ中。そこにあった中国は、今では想像もつかないような凄惨な世界。価値のあるものがすべて壊された中国だった。

それでも、昔から連綿とつながれてきた食文化のすばらしさの片鱗を肌で感じることができたという。何か自分たちが懸けるものを見つけたいと必死で思っていたときだったので、滅びゆく中国料理を勉強して保存したいという強い情熱に駆られた。

広州交易会には昭和47（1972）年に国交が正常化してからも参加を続けた。国交が正常化してからは、自社での研修旅行も毎年実施。多いときには年8〜10回、サービス陣も含めていろいろな地へ出かけ、味を探求して歩き、出会った料理を1点ずつ写真に撮ってスクラップし、説明を添えて貴重な資料として蓄積していった。

インターネットのない時代に探求をやり遂げたという事実もそうだが、その努力を共有したということで社員の心がつながっていった。おのおの自信も持てるし、いい意味での競争心も芽生える。10年、20年、30年とそういう状態をくり返してきて、銀座アスター魂のようなものが造られたのだ。この研修は新型コロナ禍まで、50年近く続いたそうだ。

普通の中国料理店であれば、出来上がったシェフを連れてきてあてこめばいい。ただ、それを複数店舗の店でやると、バラバラな考えに任せた料理になってしまう。それでは「銀座アスターの料理」にはならない。

「研修旅行の真意としては、各料理人が“背骨”となる原点の価値を知って、自分の中で消化して蓄積したうえで、アウトプットできるようにならなければならないと考えました。そうしたトランスレーションする力みたいなものがないと、企業としては生き残れないと思ったのです」と郁氏は言う。

そのために、新卒を主体として採用し、技術や理念以外に銀座アスターの文化も学ばせた。見事にそれは実を結び、社内が1つの方向を向いた。経営も順風満帆だった。

その間、アスター麺などの名物料理がいくつも作られたが、喜久子氏がいちばん感銘を受けたのが、物のない頃の中国で振る舞われた「満漢全席」だった。連綿とつながる中国料理の文化の集大成として、それは感銘に値するものだった。

そこで、満漢全席を銀座アスター流にアレンジした「名菜席」を完成させることが1つの目標となった。見事にそれは実現され、特別な日の楽しみとして、銀座アスターの看板料理となっていった。長らく続いてきた名菜席はコロナ禍でいったん中止していたが、100周年を機に来年復活させるという。なんとも楽しみである。

「今の時代はインターネットなどで容易に知識を得ることができますが、当時は足で歩いて集めるしかなく、それを30年続けてきたことが、うちの会社がほかとは違う大きな点かもしれません。自分たちで自前のものを作る、自前の価値観を創る、そういう考え方でやってきました。その考え方が今でも息づいているのです」（郁氏）

当時、マクドナルドやケンタッキーフライドチキンなどが日本でも広まり、飲食業が初めて外食産業として考えられるようになった。それまでの飲食業は、個人事業主の店舗ばかりだった。もともと徒弟制度のようなものが好きではなかった2代目社長はすぐに社風を変え、現代的な会社へと舵を切っていく。

昭和50〜60年代にはまだまだ国内人口が多く、働き手も客もあふれていて、大型の宴会用の店が堅調で、経営は右肩上がりだった。その後に訪れたバブル期も「それほどの影響はなかったのですが、今思えばやはりバブルだったんだなあと思いますね、客単価が総じて高かった。ただ、会社としては不動産を買いあさるようなこともしなかったので、バブル後もそれほど苦労することもありませんでした」（郁氏）。

この四半世紀にも苦難は何度もやってきた

3代目である女性社長・郁氏に代わって24年が経つ。その間にもいろいろなことがあった。

まず、平成20（2008）年のリーマンショック。売り上げがどんと落ち、影響は少なくなかった。景気に左右される人の行動というのは恐ろしいものだと、つくづく思わされたという。

平成23（2011）年の東日本大震災のときには、多くの人が災害で苦しんでいるときにレストランを営業していいものだろうかと、随分悩んだという。売り上げは一時落ちたが、すぐに回復したそうだ。

最近起きた出来事の中では、なんといっても厳しかったのがコロナ禍だ。何店も店を閉めたが、従業員の生活は守らなければならない。幸い無借金経営だったため、従業員の給料に困るようなことはなかった。

ほかにも、中国での餃子の異物混入事件など、何の関係もないことが風評被害としてダメージを及ぼしたり、外食産業というのは本当にいろいろな要因が絡んで業況が左右される。「私は『障害物競走』と呼んでいるのですが、何かが終われば必ずまた次の問題が生じてくる。それを1つずつクリアし、何とか100年を乗り越えてきた思いです」（郁氏）。

現在の大きな問題は、人口減少・少子化による働き手不足である。どこの飲食店も頭を痛めている問題だが、これだけはどうにもならない。銀座アスターでも、量より質への転換を迫られてきた。

現在は、銀座本店を含む高級店、百貨店の中の老舗という位置づけのテナント店、地方都市のそれぞれのニーズを満たす店という3本柱で営業しているという。高級店はそれぞれの個性を生かし、メニューも必ずしも同じではない。昭和の頃の「右へ倣え」とは逆の考え方のようであるが、飲食店の数や幅も利用客のニーズも比べようもないほど多様化している今、それが最善の方法なのだろう。

「食におけるエルメスやルイ・ヴィトンに」

店舗数が最多だった昭和47（1972）年がレストラン43店舗・デリカショップ61店舗だったのに比して、現在はレストラン33店舗・デリカショップ13店舗にまで絞り込んだ。その代わり、質には飛び切りこだわって高級化を図っている。

「社長に就任したときに心に誓ったのは“永遠のブランド”を作りたいということでした。食におけるエルメスやルイ・ヴィトンのように。もちろんまだまだですが、価値のあるものとして残れるのかどうかは、その時代その時代でアップデートしながら進んでいくしかありません。そのためには、やるに値することを、やりたいと思ってくれる人たちと一緒に、愚直に粛々とやっていく。それしかないと思っています」

きっぱりとそう言った郁氏に、1世紀にわたって愛され続けてきた銀座アスターの強靭さの原点を垣間見た気がした。

