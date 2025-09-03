二宮和也×チョコプラ、MC初タッグに歓喜 異種頂上決戦「ニノチョコマッチ」見どころ＆コメント公開
【モデルプレス＝2025/09/03】嵐の二宮和也とお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）が初のタッグでMCを務めるTBS系「ニノチョコマッチ」が、9月3日よる8時30分より放送。このたび、番組の見どころとMC陣からのコメントが寄せられた。
本番組は、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。二宮＆チョコレートプラネット両MCによる白熱のプレゼンも見どころだ。MCとしては初共演となる二宮とチョコレートプラネット。「共演できてうれしい〜！」と収録前は和気藹々とした雰囲気だったが、収録が始まった瞬間、それぞれが応援するアスリートへの熱量がどんどん加速する。
そして、MCのプレゼンを参考に対決の勝敗を予想するパネラーには、上地雄輔、中岡創一（ロッチ）、野呂佳代、吉田沙保里が登場。進行は日比麻音子TBSアナウンサーが担当する。豪華アスリートたちの驚きの身体能力の連発に、スタジオは盛り上がりを見せる。
元サッカー日本代表・遠藤保仁選手とバレーボール女子日本代表・石川真佑選手、佐藤淑乃選手が、バスケットボールのスリーポイントシュートとロングブザービーターで真剣勝負。戦いは“サッカーボールを蹴る”“バレーボールをトス＆サーブ”とそれぞれの競技で実施。さらに、遠藤のサポートとしてNON STYLE・井上裕介も参加する。フリーキックの天才・遠藤は思わず「復帰しようかな」と漏らすくらいの“超神業”を披露？石川＆佐藤は抜群の相性を見せる。勝つのはどっち？
スポーツクライミング日本代表・楢崎智亜選手（※「崎」は正式には「たつさき」）と元陸上短距離選手・藤光謙司がお城早登りで対決。東京ホテイソンが見守る中、お城の頂上を目指して外壁をクライミングする楢崎と、お城の中の階段を7階分駆け上がる藤光。「お城早登り対決なんて今後二度と聞くことない（笑）」（松尾）、「見たことないお城でした」（長田）とスタジオも驚きの連続。どちらが先に辿り着くのか？
怪力自慢のアスリート＆芸能人8人が集まり、真の怪力王を決める戦いが実現。参加者は元プロ野球選手・糸井嘉男、ビーチバレー選手・石島雄介、競泳選手・中村克、パリオリンピックレスリング女子金メダリスト・鏡優翔選手、元大相撲力士・旭大星託也、元格闘家のボビー・オロゴン、そして肉体自慢の青木マッチョ（かけおち）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）。マッチメーカーはハナコの岡部大が務める。
まずは、丸太切り対決で予選会を実施し、超人たちが本気のガチンコ勝負に挑む。そして勝ち進んだ4人で、前代未聞の巨大メリーゴーランド押し合いバトル。白熱する戦いにスタジオも盛り上がりを見せる。果たして真の怪力王は誰なのか？（modelpress編集部）
対決を見ながら、久しぶりに思わず「行けー！！」って叫んでしまいました（笑）。どの対決も迫力満点でしたが、最初の「お城早登り対決」から見応え十分な対決になっています。とにかく今まで見たことのない戦いばかりが揃っているので、ぜひ皆さんも一緒に予想しながら楽しんでいただけたら嬉しいです！
現役メダリストまで登場してくれて、日本代表戦を見ているような感覚で、まるでオリンピックを観戦しているような気分でした。MCとして挑戦者をプレゼンする立場なので、「この選手を応援したい！」という気持ちが自然と湧き上がってきて、一流アスリートのセコンドに立っているような感覚になって思わず熱が入ってしまいました（笑）。とにかくすごい対決になっているので、ぜひ家族や友達と予想し合いながら一緒に盛り上がってください！
こんなに声を出すとは自分でも思わなかったです。パネラーの皆さんもガチ予想していて「え、（立場的に）こっちを応援しなくていいの！？」なんてやりとりもあって、MCのこちらがハラハラする展開もあったり（笑）。どの対決も全く予想がつかなくて、「これは絶対こっちが勝つだろう」と思っていても簡単にはそうはいかなかったり。いろいろなドラマがあって、とにかく大興奮でした！ぜひ、大切な人と一緒に見てください（笑）。
