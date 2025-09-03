敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回にドジャース移籍後100号となる46号ソロを放った。ロサンゼルス地元放送局も「ロケットだ」と衝撃を伝えた。

瞬く間に客席に入った。大谷は2番手チャンドラーの5球目を強振。強烈な打球は右翼席へ吸い込まれた。打球速度120マイル（約193.12キロ）、飛距離373フィート（約113.69メートル）の一発。悠々とダイヤモンドを回り、ベンチで仲間の祝福を受けた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のスティーブン・ネルソン氏が「ロケットのような打球だ！ 入った！ ドジャースの一員として100本塁打を達成しました！ 一瞬で客席に入りました！」と超速弾の衝撃を伝えていた。

解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「打球速度95マイル（約153キロ）以上でハードヒットとされていますが、この打球はそれを25キロも上回る数値を叩き出しました。ロケットでしたよ！」と驚きを隠しきれない様子だった。



（THE ANSWER編集部）