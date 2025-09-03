３日の東京株式市場は売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２２４円安の４万２０８５円と反落。



前日の欧州株市場はほぼ全面安商状となり、独ＤＡＸは２．３％安と大幅な下げで８月１日以来約１カ月ぶりの安値をつけるなどリスクオフ一色に染まった。米国株市場でもＮＹダウが一時６００ドルに迫る下げで４万５０００ドル台を割り込む場面があったほか、ナスダック総合株価指数も軟調で終値でダウを上回る下落率となった。欧州では長期金利の上昇が警戒されており、東京市場でも１０年債利回りを横にらみに神経質な地合いが意識される。今週末発表される８月の米雇用統計などを控え、積極的に買い向かう動きも限定的となりそうだ。



