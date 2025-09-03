TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ20Ê¬¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤ò½ü¤¯´ØÅìÃÏÊý¤Î1ÅÔ5¸©¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î¡ÈÈ¾ÆüÁ°Í½Â¬¡É¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê3Æü¡ËÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£