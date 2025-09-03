二宮和也＆チョコプラ“異種頂上決戦”に大興奮！「思わず“行けー！”って叫んでしまいました（笑）」（二宮）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月3日18時30分からTBSで『ニノチョコマッチ』が放送される。

二宮和也とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務めるこの番組は、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。二宮＆チョコプラ両MCによる白熱のプレゼンも見どころだ。

■二宮和也VSチョコレートプラネットのプレゼンバトルは必見

MCとしては初共演となる二宮とチョコレートプラネット。「共演できてうれしい～！」と収録前は和気藹々とした雰囲気だったが、収録が始まった瞬間、それぞれが応援するアスリートへの熱量がどんどん加速。普段は見られない二宮VSチョコプラのプレゼンバトルは必見だ。

そして、MCのプレゼンを参考に対決の勝敗を予想するパネラーには、上地雄輔、中岡創一（ロッチ）、野呂佳代、吉田沙保里が登場。進行は日比麻音子TBSアナウンサーが担当する。

■サッカー遠藤VSバレー石川・佐藤！バスケットボールのシュートで真剣勝負

元サッカー日本代表・遠藤保仁とバレーボール女子日本代表・石川真佑、佐藤淑乃が、バスケットボールのスリーポイントシュートとロングブザービーターで真剣勝負を繰り広げる。戦いは“サッカーボールを蹴る”“バレーボールをトス＆サーブ”とそれぞれの競技で実施。さらに、遠藤のサポートとしてNON STYLE 井上裕介も参加する。

フリーキックの天才・遠藤は思わず「復帰しようかな」と漏らすくらいの超神業を披露。石川＆佐藤は抜群の相性を見せる。

■クライミング日本代表VS陸上メダリストがお城早登り対決

スポーツクライミング日本代表・楢崎智亜（「崎」は、たつさきが正式表記）と元陸上短距離選手・藤光謙司がお城早登りで対決。

東京ホテイソンが見守るなか、お城の頂上を目指して外壁をクライミングする楢崎と、お城のなかの階段を7階分駆け上がる藤光。「お城早登り対決なんて今後二度と聞くことない（笑）」（松尾）、「見たことないお城でした」（長田）とスタジオも驚きの連続となったこの勝負、はたして、どちらが先に辿り着くのか？

■丸太切り対決にはオリンピック金メダリストも参戦

怪力自慢のアスリート＆芸能人8人が集まり、真の怪力王を決める戦いが実現。参加者は元プロ野球選手・糸井嘉男、ビーチバレー選手・石島雄介、競泳選手・中村克、パリオリンピックレスリング女子金メダリスト・鏡優翔、元大相撲力士・旭大星託也、元格闘家のボビー・オロゴン、そして肉体自慢の青木マッチョ（かけおち）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）。マッチメーカーはハナコの岡部大が務める。

まずは、丸太切り対決で予選会を実施し、超人たちが本気のガチンコ勝負に挑む。そして勝ち進んだ4人で、前代未聞の巨大メリーゴーランド押し合いバトルで対決する。白熱する戦いにスタジオも大盛り上がり。 真の怪力王が今夜決定する。

