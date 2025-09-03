Tシャツより断然こっち！【大人のハニーズ】40・50代の華見え♡「新作ブラウス」

暑い日が続くなかでも、少しずつ秋めいた空気を感じるようになってくると、夏のTシャツがなんだか物足りなく思えることも……。そんなときにおすすめなのが【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のブラウス。40・50代の女性の華やかさを引き立ててくれる、おすすめの「新作ブラウス」をピックアップして紹介します。

アクセ付きで上半身を華やかに見せるフリルブラウス

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」\3,980（税込）

動くたびにひらりと揺れる大ぶりの襟と、取り外しできるメタルパーツのアクセサリーが特徴的なブラウス。トップスをこれにするだけで、コーデ全体におしゃれな雰囲気を演出してくれます。落ち感のある生地を使っているので、大きな襟でも体になじみ、落ち着いた大人にぴったりのバランスに。体のラインを拾いにくい、ゆったりとした身幅と丈感も、大人世代に嬉しいポイントです。

なめらかな素材感が上品見え

落ち感のあるなめらかな素材は、ウエストにインしてブラウジングしたときにもその魅力が発揮されます。裾から少し引き出してもゴワつき感がなく、ウエストで波打つ感じが上品。まだ汗ばむ秋のはじめにも、気兼ねなくデイリー使いできそうです。

たっぷりのギャザーが高見えするペプラムブラウス

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

随所にたっぷりのギャザーが寄せられており、フェミニンかつ贅沢な雰囲気のブラウス。5千円以内で買えるとは思えない高見えぶりです。トレンドのペプラムシルエットは、胸まわりがタイトなものも少なくありませんが、こちらは全体的にゆったりとしたサイズ感。体型を気にせず、ゆったりと着こなせそうです。

ヒップにかかる丈で好バランス

丈は腰がかくれてヒップにかかるくらいで、気になる腰まわりをカバー。ボトムスを選ばずに合わせやすそうです。シンプルなストレートパンツを合わせても程よく立体感が出て、トレンドのワイドボトムスならきれいなAラインが作れそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

