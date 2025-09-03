コレ、大当たりーーーーッッ！！【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作アイス」

大当たりを予感させる贅沢な「新作アイス」が【セブン-イレブン】に登場。冷たい味わいで気分をリフレッシュしたい時はもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。今回は新作の中でも、濃厚系やフルーツ系をピックアップ。お腹も心も満たしてくれそうなアイスをお届けします。

お口直しに良さそうな「7プレミアム チョコチップミルクバー」

パパッとお腹を満たしたい時にうってつけのバーアイス。公式サイトによればこちらは「生乳をたっぷりと使用」した濃厚系のようで、食後のお口直しに食べるのも良さそうです。「パリパリ食感のチョコチップ」がふんだんに入っている贅沢感に、食べ応えも感じられそう。

ソースのとろっと感が楽しめそうな「森永 パルム 安納芋」

バーアイスの「パルム」シリーズから登場した、秋の味わいが楽しめるこちら。パッケージによると「安納芋ソース」が入った贅沢仕様で、とろっとした味わいが良いアクセントになっていそうです。インスタグラマー@yuumogu22さんは「濃厚でたまらん」と絶賛。アイス自体は「めっちゃ甘い」とのことなので、疲れを癒したいおやつに選んでみてはいかがでしょうか。

石臼挽き西尾産抹茶が使われた「グリコ パピコ 大人の抹茶生チョコラテ」

小腹を満たしたい時にうってつけの、ワンハンドでいただける「パピコ」シリーズ。新作の抹茶生チョコラテ味は、こっくりとした深い色合いも相まって、濃厚感が期待できそうです。パッケージによれば「石臼挽き西尾産抹茶使用」した贅沢仕立てで、自分へのご褒美にも良さそう。抹茶好きの方はぜひお見逃しなく。

クールダウンしたい時に「森永製菓 フローズンラムネ もも味」

ラムネ × アイスを合わせたこちらは、もも味が楽しめるフルーツ系。インスタグラマー@miki__iceさんによると「バニラアイス」をベースに「ホワイトチョコ入りもも味みぞれ」「ラムネ粒」を合わせた贅沢仕立て。みぞれのひんやりとした味わいにしっかりとクールダウンできそうです。ラムネならではの爽快感も相まって、気分をリフレッシュさせてくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino