明日の『あんぱん』“のぶ”今田美桜＆“嵩”北村匠海のもとに“手嶌治虫”眞栄田郷敦がやってくる
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ぼくらは無力だけれど」（第114回）が9月4日に放送される。
【写真】嵩（北村匠海）と対面する治虫（眞栄田郷敦）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第114回あらすじ
嵩は漫画懸賞で大賞を受賞。大喜びするのぶに嵩は感謝を伝える。数日後、八木（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれる。嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。
翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が訪ねてくる。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】嵩（北村匠海）と対面する治虫（眞栄田郷敦）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第114回あらすじ
嵩は漫画懸賞で大賞を受賞。大喜びするのぶに嵩は感謝を伝える。数日後、八木（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれる。嵩を囲んでにぎやかに盛り上がり、楽しいひとときが過ぎていく。
翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が訪ねてくる。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。