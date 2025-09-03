プレミアリーグのリヴァプールがニューカッスルのアレクサンデル・イサク獲得を発表した。



『Sky sports』によると、移籍金は1億2500万ポンド、フロリアン・ヴィルツとともに1億ポンド越えのプレイヤーとしてリヴァプールに加入した。



ストライカーを引き抜かれたニューカッスルは代役としてシュトゥットガルトからニック・ヴォルテマーデ、ブレントフォードからヨアネ・ウィッサを獲得している。





『BBC』で今夏のイサクとウィッサの移籍に注目。彼らは契約があるにもかかわらず、トレーニングを拒否し、移籍の意思を示す声明を出して今回の移籍に至った。現役時代はブラックバーンやアストン・ヴィラでプレイしたストライカーであるクリス・サットン氏は今回のイサクとウィッサの行動について、卑劣な恥ずべき行為だと非難した。「選手は契約書にサインするし、他の人々もそうだ。そして、その契約書に従うものだ」「彼らの行為は卑劣だと思う。今は幸せなのかもしれないが、彼らの行為は恥ずべき、無礼な行為です」一方でリヴァプールから関心がありながら、トレーニングを続け試合にも出場したクリスタル・パレスのマーク・グエイのプロ意識の高さには称賛の声が挙がっている。しかし、土壇場でリヴァプール行きが白紙となり、今夏はトレーニングを拒否するという行動をとった者が自らが望む結果を掴むことができている。