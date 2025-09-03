レンジローバー・スポーツの特別仕様車

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバー・スポーツの特別仕様車、『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・エディション』を20台の限定で受注を開始した。

【画像】レンジローバー・スポーツ『ダイナミック・エディション』と『SVエディションツー』 全57枚

本モデルは、マイルドハイブリッドテクノロジーを搭載した3.0L直列6気筒ターボディーゼルエンジンの『ダイナミックHSE D300』をベースに、最新のシャシー技術を搭載した『ストーマーハンドリングパック』を採用した特別仕様車である。



ランドローバー・レンジローバー・スポーツ『ダイナミック・エディション』。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

『ストーマーハンドリングパック』は、『ダイナミックエアサスペンション』や『オールホイールステアリング』、『電子制御アクティブディファレンシャル（トルクベクタリングバイブレーキ付）』、『コンフィギュラブルプログラム』を駆使して、あらゆる路面状況において俊敏なドライブフィールをもたらす、ハンドリングオプションである。

エクステリアには『ボラスコグレイ』を採用し、ブラックのコントラストルーフと、23インチ“スタイル5135”アロイホイール（グロスブラックフィニッシュ）ブラックブレーキキャリパー、ブラックエクステリアパックを組み合わせ、力強く洗練されたスタイルに仕立てた。

『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・エディション』の価格は1550万円となる。

特別仕様車の装備

・エクステリアカラー：ボラスコグレイ×ブラック・コントラストルーフ

・23インチ“スタイル5135”アロイホイール（グロスブラックフィニッシュ）

・ブラックブレーキキャリパー

・ブラックエクステリアパック

・ライトクラウド/エボニーパーフォレイテッドセミアニリンレザーシート（ライトクラウド/エボニーインテリア）

■ストーマーハンドリングパック

・ダイナミックエアサスペンション（ダイナミックレスポンスプロ付）

・オールホイールステアリング

・電子制御アクティブディファレンシャル（トルクベクタリングバイブレーキ付）

・コンフィギュラブルプログラム



■人気オプションを標準装備

・固定式パノラミックルーフ

・パネル（ナチュラルブラック）

・コンフォートパック

・コールドクライメートパック

・Wi-Fi接続（データプラン付）

・電動ディプロイアブルサイドステップ（アクセサリー）



ランドローバー・レンジローバー・スポーツ『ダイナミック・エディション』。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン