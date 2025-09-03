【俊敏なハンドリングを実現】レンジローバー・スポーツに限定20台の『ダイナミック・エディション』登場
レンジローバー・スポーツの特別仕様車
ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバー・スポーツの特別仕様車、『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・エディション』を20台の限定で受注を開始した。
本モデルは、マイルドハイブリッドテクノロジーを搭載した3.0L直列6気筒ターボディーゼルエンジンの『ダイナミックHSE D300』をベースに、最新のシャシー技術を搭載した『ストーマーハンドリングパック』を採用した特別仕様車である。
ランドローバー・レンジローバー・スポーツ『ダイナミック・エディション』。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン
『ストーマーハンドリングパック』は、『ダイナミックエアサスペンション』や『オールホイールステアリング』、『電子制御アクティブディファレンシャル（トルクベクタリングバイブレーキ付）』、『コンフィギュラブルプログラム』を駆使して、あらゆる路面状況において俊敏なドライブフィールをもたらす、ハンドリングオプションである。
エクステリアには『ボラスコグレイ』を採用し、ブラックのコントラストルーフと、23インチ“スタイル5135”アロイホイール（グロスブラックフィニッシュ）ブラックブレーキキャリパー、ブラックエクステリアパックを組み合わせ、力強く洗練されたスタイルに仕立てた。
『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・エディション』の価格は1550万円となる。
特別仕様車の装備
・エクステリアカラー：ボラスコグレイ×ブラック・コントラストルーフ
・23インチ“スタイル5135”アロイホイール（グロスブラックフィニッシュ）
・ブラックブレーキキャリパー
・ブラックエクステリアパック
・ライトクラウド/エボニーパーフォレイテッドセミアニリンレザーシート（ライトクラウド/エボニーインテリア）
■ストーマーハンドリングパック
・ダイナミックエアサスペンション（ダイナミックレスポンスプロ付）
・オールホイールステアリング
・電子制御アクティブディファレンシャル（トルクベクタリングバイブレーキ付）
・コンフィギュラブルプログラム
■人気オプションを標準装備
・固定式パノラミックルーフ
・パネル（ナチュラルブラック）
・コンフォートパック
・コールドクライメートパック
・Wi-Fi接続（データプラン付）
・電動ディプロイアブルサイドステップ（アクセサリー）
