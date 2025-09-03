KARA・ニコル、胸元ざっくりトップスで魅せた圧巻スタイル！「やばい」「かわいい」とファン熱狂【PHOTO】
KARAのニコルが抜群のスタイルを披露した。
ニコルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。
公開された写真には、ドット柄のホルターネックトップに黒のスカートを合わせたニコルの姿が収められている。深く開いた胸元からはグラマラスなボディラインがのぞき、キュートな雰囲気を醸し出すお団子ヘアと愛らしい表情が見る者を魅了した。
この投稿を見たファンからは「今日もビジュいいじゃんすぎる」「ねえ恋すぎるよ」「かわいい」「やばい」といったコメントが寄せられている。
なお、ニコルが所属するKARAは、8月30日にマカオでコンサート「KARASIA 2025 "The Phoenix Tour" in Macau」を開催した。
◇ニコル プロフィール
1991年10月7日生まれ。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2007年にKARAの1期メンバーとしてデビュー。2010年8月にリリースした日本デビューシングル『ミスター』の特徴的なダンスが話題となりブレイク。当時、フレッシュな印象を与える黒髪のショートヘアと、愛くるしい笑顔で多くのファンを虜にした。