レンジローバー55周年記念モデルを発売

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバーの特別仕様車『レンジローバー55イヤーズ・エディション』の受注を開始した。

【画像】ランドローバー・レンジローバー55イヤーズ・エディションのディテール 全5枚

1970年にラグジュアリーSUVのパイオニアとして登場した初代レンジローバーの55周年を記念したモデル『レンジローバー55イヤーズ・エディション』には、『コンステレーションブルー』と『トルマリンブラウン』のエクステリアカラーを設定、コンステレーションブルーにはコントラストが映える『ペルリーノ』インテリアを、トルマリンブラウンには『キャラウェイ』インテリアの、それぞれ異なるインテリアが組み合わされる。



ランドローバー・レンジローバー55イヤーズ・エディション（コンステレーションブルー×ペルリーノインテリア）。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

特別仕様車のベースにはマイルドハイブリッドテクノロジーを搭載したディーゼルモデルの『レンジローバーSE D350 SWB』（限定40台）と、ガソリンエンジンモデルの『レンジローバー・オートバイオグラフィーP350 SWB』（限定20台）の2種類のモデルが設定される。

価格は1990万円から2590万円となる。

特別仕様車の装備

■内外装（共通）

・コンステレーションブルー×ペルリーノインテリア

・トルマリンブラウン×キャラウェイインテリア

・専用のエディション・ロゴバッジを装備



■SE D350 SWB

・22インチ“スタイル1073”アロイホイール（グロスダークグレー、コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）

・ブラック・ブレーキキャリパー

・SVビスポーク・ステアリングホイール（ウッド＆レザー）

・パネル（ナチュラルエクリュウウォールナットまたはナチュラルブラウンウォールナット）



■オートバイオグラフィーP530 SWB

・23インチ“スタイル1075”アロイホイール（グロスダークグレー、コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）

・SVビスポークパネル（ナチュラルエクリュウウォールナット（象嵌付）またはナチュラルブラウンウォールナット（象嵌付））

・24ウェイ電動フロントシート（ヒーター＆クーラー、ホットストーンマッサージ機能付）＆リアエグゼクティブクラスコンフォートプラスシート

・フロントセンターコンソール急速クーラーボックス

・ウィンドスクリーン（ヒーター付）

・ヒーテッド・ウォッシャーノズル



ランドローバー・レンジローバー55イヤーズ・エディション（トルマリンブラウン×キャラウェイインテリア）。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン