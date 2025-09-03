【限定合計60台】レンジローバー55周年記念の特別仕様車を発売
ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバーの特別仕様車『レンジローバー55イヤーズ・エディション』の受注を開始した。
1970年にラグジュアリーSUVのパイオニアとして登場した初代レンジローバーの55周年を記念したモデル『レンジローバー55イヤーズ・エディション』には、『コンステレーションブルー』と『トルマリンブラウン』のエクステリアカラーを設定、コンステレーションブルーにはコントラストが映える『ペルリーノ』インテリアを、トルマリンブラウンには『キャラウェイ』インテリアの、それぞれ異なるインテリアが組み合わされる。
ランドローバー・レンジローバー55イヤーズ・エディション（コンステレーションブルー×ペルリーノインテリア）。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン
特別仕様車のベースにはマイルドハイブリッドテクノロジーを搭載したディーゼルモデルの『レンジローバーSE D350 SWB』（限定40台）と、ガソリンエンジンモデルの『レンジローバー・オートバイオグラフィーP350 SWB』（限定20台）の2種類のモデルが設定される。
価格は1990万円から2590万円となる。
特別仕様車の装備
■内外装（共通）
・コンステレーションブルー×ペルリーノインテリア
・トルマリンブラウン×キャラウェイインテリア
・専用のエディション・ロゴバッジを装備
■SE D350 SWB
・22インチ“スタイル1073”アロイホイール（グロスダークグレー、コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）
・ブラック・ブレーキキャリパー
・SVビスポーク・ステアリングホイール（ウッド＆レザー）
・パネル（ナチュラルエクリュウウォールナットまたはナチュラルブラウンウォールナット）
■オートバイオグラフィーP530 SWB
・23インチ“スタイル1075”アロイホイール（グロスダークグレー、コントラストダイヤモンドターンドフィニッシュ）
・SVビスポークパネル（ナチュラルエクリュウウォールナット（象嵌付）またはナチュラルブラウンウォールナット（象嵌付））
・24ウェイ電動フロントシート（ヒーター＆クーラー、ホットストーンマッサージ機能付）＆リアエグゼクティブクラスコンフォートプラスシート
・フロントセンターコンソール急速クーラーボックス
・ウィンドスクリーン（ヒーター付）
・ヒーテッド・ウォッシャーノズル
ランドローバー・レンジローバー55イヤーズ・エディション（トルマリンブラウン×キャラウェイインテリア）。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン