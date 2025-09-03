【MLB】パイレーツ ー ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、193キロの“爆速”46号ホームラン

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で7試合ぶりとなる46号ホームランを放った。この1発がドジャース移籍後通算100本目のメモリアルアーチとなった。

この試合の前まで打率.276、45本塁打、85打点の数字を残している大谷。過去7試合で26打数5安打1本塁打5得点、打率1割台と良い状態とは言えない状況が続いていた。

この日は第2打席で2番手の注目のルーキー右腕チャンドラーを捉え、7試合ぶりの豪快な1発をスタンドに叩き込んだ。打球速度は120マイル（約193.1キロ）、飛距離は373フィート（約113.4メートル）の驚愕の1発でルーキーに洗礼を浴びせた。

チーム138試合目での46号は年間54本ペース。昨季9月8日（同9日）のガーディアンズ戦で記録した143試合目での到達より5試合早く、キャリア最速を更新。49本塁打でリーグトップを走るフィリーズ・シュワーバーに3本差に迫った。

9月最初の試合で好スタートを切った大谷。シーズン終了までこの試合を含め残りは25試合、昨季に記録したキャリア最多54本塁打の記録にどこまで近づけられるか、記録更新はなるか、注目が集まる。

