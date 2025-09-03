¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢Î¥¤ì¡×¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡ª
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢Ã¼Ëö²Á³Ê¤âÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤âÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎEC¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¥È¥¯¤Ë......
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃ¼ËöÈÎÇä¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤¬¡¢Ä¾ÈÎEC¤äÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Á°¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤âSIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤òÈÎÇä¡£¤·¤«¤â²Á³Ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¤â°Â¤¯¡¢ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥ê¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢Î¥¤ì¡×¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Î¿·¥â¥Ç¥ë
¢£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ò·ï¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×ÌäÂê
iPhone¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ÊÁ°¤«¤éEC¤äÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢Apple¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢AndroidÃ¼Ëö¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤ÏSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬EC¤äÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¤âÄã²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈÎÏ©¤ò³«Âó¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡¡IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¡Ê¤Û¤¦¤ê¤ó¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Ç¼ÆþÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£AndroidÃ¼Ëö¤Ç¤â¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¿ô½½ËüÂæÃ±°Ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÃ¼Ëö¤ÎÁê¼¡¤°ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤¹µ¤¨¤¬±Æ¶Á¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÇ¼ÆþÂæ¿ô¤¬¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢Â¦¤Îà¾ò·ïá¤ò¤Î¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆþÂæ¿ô¤äÈÎÇä²Á³Ê¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÈÎÂ¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¼Âµ¡¡¢À½ÉÊ¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤â¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«Ê¢¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Ã¼Ëö¤Î¡Ö»ÅÍÍ¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î¾ì¹ç¤Ï5GÅÅÇÈ¤Ç¡Ön79¡×¤È¤¤¤¦¼þÇÈ¿ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¼þÇÈ¿ô¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏNTT¥É¥³¥â¤·¤«ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
NTT¥É¥³¥â¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼þÇÈ¿ô¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥É¥³¥â»ÅÍÍ¡×¤ÎÃ¼Ëö¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âSuica¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡×¤âÉ¬Í×¡£¤½¤Î¤¿¤áÈóÀÜ¿¨µ¬³Ê¤Î¡ÖFeliCa¡×¤òÃ¼Ëö¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Êµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼þÇÈ¿ô¤ä¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤Ê¤É¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÊÌÅÓàÆüËÜ»ÅÍÍá¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ò·ï¤¬à¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹»ÅÍÍá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡£Ç¼ÆþÂæ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤¬¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤¹¤ë³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¥ã¥ê¥¢°Ê³°¤ÎÈÎÏ©¤òµá¤á¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤¦¡¢¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤äºÇ¶á¤Î±ß°Â¤ò·Ð¤Æ¤À¤¤¤Ö¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£Apple°Ê³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¼çÆ³¤Îà¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñá¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÈ¯É½²ñ¸å¤Ë¡¢¡Ö¢þ¢þ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤¬È¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÏSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÇä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÌÌ¤Ç¤ÏSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â°Â¤¯¡¢¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¤ÇÇã¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤ÈSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¿ôËü±ß¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬³Æ¼ï¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯ÈñÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍø±×Ê¬¤â¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ê¤é¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤À¤È¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¡Ê256GB¡Ë¤Ï¥É¥³¥âÈÇ¤¬28Ëü9850±ß¡£°ìÊý¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÄ¾ÈÎ¤À¤È26Ëü5750±ß¤È2Ëü±ß°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Google¤Î¡ÖGoogle Pixel 10¡×¡Ê128GB¡Ë¤Ï¡¢¥É¥³¥âÈÇ¤¬13Ëü8930±ß¡£Google¤ÎÄ¾ÈÎ¤À¤È12Ëü8900±ß¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢Google¤ÎÄ¾ÈÎ¤Ç¤Ï9·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¼Â¼Á4Ëü9800±ß¤«¤é¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¸½ºß»ÈÍÑÃæ¤ÎÃ¼Ëö¤Î²¼¼è¤ê¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëGoogle¤Î¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥³¥ß¥³¥ß¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï7·î¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤È¡ÖGalaxy Z Flip7¡×¤òÈ¯É½¡£¥¥ã¥ê¥¢ÈÇ¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤ÏÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤ÏSIM¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½Ä¾ÈÎ¡¢°Â¤¹¤®¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÇÃ¼Ëö¤Î¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤Google¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¡¢¿·À½ÉÊÈ¯ÇäÄ¾¸å¤ËÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¼êEC¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤¬SIM¥Õ¥ê¡¼Ã¼Ëö¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·î¡¹¤ÎÃ¼ËöÂå¶â¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤Ê¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ13Ëü8930±ß¤ÎPixel 10¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·î¡¹3113±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û7Ëü1610±ß¡£
°ìÊý¡¢Google¤ÎÄ¾ÈÎ¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅ¬ÍÑ¤Ê¤·¤Ç24²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·î¡¹5371±ß¤Ç¡¢Áí³Û12Ëü8900±ß¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢4¡Á5Ç¯¤ÏÉáÄÌ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ç2Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿Æ±²Á³ÊÂÓ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢2Ç¯»È¤¦¤È¹ç·×¤ÇÌó14Ëü3000±ß¡£¤³¤ì¤À¤ÈGoogle¤ÎÄ¾ÈÎ¤ÇPixel 10¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ4Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Áí³Û¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¾ÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ã¼Ëö¤ò²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¿ôËü±ß¤ÎººÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤òÄ¹¤¯»È¤¦¤Ê¤é¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¤Î¤Û¤¦¤¬Áí»ÙÊ§¤¤³Û¤Ç¤Ï¤ª¥È¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖGoogle Pixel 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï12Ëü8900±ß¡Á¤À¤¬¡¢Google ¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢²¼¼è¤ê¤Ç¼Â¼Á4Ëü9800±ß¡Á¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÃ¼Ëö¤ÎÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê¼ê¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ê¤é¡ÖGalaxy Care¡×¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëÊä½þ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¥á¡¼¥«¡¼ÆÈ¼«¤ÎÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²èÌÌ³ä¤ì¤ä¿åË×¡¢ÅðÆñ¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿Ã¼Ëö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤âÆ±°ìÎÁ¶â¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊÝ¾Ú¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ëÊÝ¾Ú¤â¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤ÏÃ¼Ëö¹ØÆþ¤ÈÆ±»þ¤Ë2Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÆÈ¼«¤Î¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬²Á³Ê¡¦ÆâÍÆ¤Ç½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â!?
¢£Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Î¥¤ì¤â¿Ê¹ÔÃæ!?
¡½¡½SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼êEC¡¢¤½¤·¤ÆÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ºÇ¶á¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¤äYahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÄ¾ÈÎ¥¹¥È¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥»¡¼¥ë¾õ¶·¤Ç¹ØÆþÅ¹¤òÁª¤Ù¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤â¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥á¡¼¥«¡¼ÌÜÀþ¤À¤È¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥á¡¼¥«¡¼»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´·½¬¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÏàÆæÀ©ÅÙá¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÖÉÊ¡¢½¤ÍýÂÐ±þ¤Ê¤É¤â¥á¡¼¥«¡¼Ç¤¤»¡£¤³¤ì¤Ê¤éÄ¾ÈÎEC¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¸¤¤¤È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¼Âµ¡¤ò»î¤»¤ë¤Î¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤±¤É¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ºë¶Ì¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë¼«¼Ò¤Î¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤ÏËÜ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤âÄ¾ÈÎEC¤È¼«¼Ò¤Î¥¹¥È¥¢¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ì¤ò¸«½¬¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥á¡¼¥«¡¼Ä¾±ÄÅ¹¤È¤¤¤¦¤ÈApple¥¹¥È¥¢¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤â¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ê¤¯¹Ù³°¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À
¡½¡½º£·î¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¿··¿iPhone¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÈSIM¥Õ¥ê¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤òÇã¤¦¤«¤ÎÁªÂò¤âÄ¶½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡»£±Æ¡¿Ë¡ÎÓ³ÙÇ·