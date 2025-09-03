「ラストワンマイル」問題を解決するオンライン予約バスが登場―四川省成都市

四川省成都市温江区で1日、オンライン予約が可能な市バスの運行が全面的にスタートした。現時点ですでに172カ所のネット予約バス停留所が設置されており、温江ハイテク産業パークに入居している企業をほぼカバーしており、終点は地下鉄万盛駅となっている。中国新聞網が伝えた。

利用者はアプリ「車来了」またはモバイルプラットフォームを通じて、乗降車するバス停と人数を入力し、支払いを完了すれば、バスの「カスタムメイド利用」が可能となる。また、利用者はモバイル端末でバスのリアルタイム位置・車のナンバー・到着予定時間などの情報を確認でき、携帯電話番号の下4桁で認証後、乗車する。一つの電話番号で複数人が乗車でき、運賃は1人1回の乗車で一律3元（約60円）。





「オンライン予約バス」という革新的な取り組みは、温江区が産業パーク内で働く人々の移動ニーズに合わせてバス路線網を最適化し、「オンライン予約バス」という新たなモデルを導入することで、バス移動における市民の「ラストワンマイル」問題を解決し、移動に関する満足度と幸福感の向上を目指している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）

