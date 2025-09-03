かっぱ寿司豪華♡中とろ＆のどぐろ110円祭り開催！贅沢寿司を楽しもう

かっぱ寿司から、期間限定の贅沢イベント「かっぱの中とろ＆のどぐろ110円祭り」が2025年9月4日（木）～9月24日（水）まで開催されます♡脂ののった『みなみ鮪中とろ』や、炙って香ばしさを引き出した『のどぐろ塩炙り』が、それぞれ一貫110円（税込）で楽しめるチャンスです。秋の味覚を取り入れた限定寿司も登場し、ワクワクの寿司時間をお得に堪能できます♪

中とろ＆のどぐろが110円で贅沢



みなみ鮪中とろ

『みなみ鮪中とろ』（110円税込）は、きめ細かな身質と滑らかな口どけが魅力。とろけるような旨みを堪能できます。

のどぐろ塩炙り

また『のどぐろ塩炙り』（110円税込）は、皮目を香ばしく炙ることで旨みが際立つ絶品。どちらも期間限定で楽しめる豪華なお得ネタです。

秋の彩り限定寿司も見逃せない



秋の彩り三種盛り

『秋の彩り三種盛り』（三貫290円税込）には、とろサーモンいくらのせ、ねぎとろにぎりとびこのせ、なすの揚げびたしとろろのせが一度に楽しめます。

みなみ鮪中とろぶつ＆蟹包み

活〆ふわとろ煮穴子

さらに『みなみ鮪中とろぶつ＆蟹包み』（230円税込～）や『活〆ふわとろ煮穴子』（190円税込～）など、贅沢で多彩なラインアップが揃い、食欲の秋にぴったりです。

豪華110円寿司で秋のワクワク体験



かにカマ天にぎり

みなみ鮪中とろ 塩炙り

かっぱ寿司では、この期間だけの特別メニューとして『かにカマ天にぎり』（110円税込～）や『みなみ鮪中とろ 塩炙り』（150円税込）も登場。

香ばしい炙りやふわふわ食感が楽しめる一貫は、卓上の甘だれとも相性抜群です。豪華ネタをお得に味わえる絶好のチャンスです♪

かっぱ寿司豪華110円祭りで贅沢な秋を楽しもう♡



「かっぱの中とろ＆のどぐろ110円祭り」は、脂ののった中とろや香ばしのどぐろを一貫110円（税込）で楽しめる期間限定イベントです。

さらに秋の彩り三種盛りや活〆ふわとろ煮穴子など、多彩な限定寿司も登場。2025年9月4日（木）～9月24日（水）の期間、ぜひかっぱ寿司で贅沢な秋の味覚を満喫してください♡