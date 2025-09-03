「すっぴんまじ綺麗」西野未姫、夫・山本圭壱＆娘との“リアルな朝の準備”公開！ 「ほんま激カワfam」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月31日、自身のInstagramを更新。“リアルな朝の準備”を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「ほんま激カワfamなのよ」「かわいいママ〜」「にこりちゃん美人ちゃん」「めっちゃおっきくなってる！」などの声が。また「すっぴんまじ綺麗」「スッピンでも全然きれい」といったコメントが寄せられました。
【動画】西野未姫の“リアルな朝の準備”
「かわいいママ〜」西野さんは「リアルな朝の準備」とつづり、1本のリール動画を公開。「お出かけの日の準備VLOG」と題し、すっぴんの状態からメイクをしていく様子を撮影しています。途中で夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんや娘も登場。にぎやかで楽しそうです。
「パパの必死さに笑った」24日には、山本さんと娘と外出した時の様子を動画で公開した西野さん。山本さんが娘を楽しませようとする姿に「パパの必死さに笑った」「全力パパ最高です」などの声が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)