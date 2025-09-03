パイレーツの逸材剛腕から強烈なアーチ

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で7試合ぶりとなる46号を放った。ドジャース移籍後通算100号のメモリアルアーチとなった。自己最速となる120マイル（193.1キロ）の弾丸ライナーだった。

1-4の3回1死、相手の逸材若手剛腕、チャンドラーの99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームを捉えた。193キロの強烈なライナーはあっという間に右翼フェンスを越えた。飛距離は373フィート（約113.69メートル）、角度23度だった。

8月28日（同29日）には45本塁打で並んでいたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）が1試合4本塁打を放ち、一気に49本と引き離した。大谷はこの日の一発で3本差とし、追撃モードへ入りたいところ。両選手の“MVPレース”も注目される。

初回の第1打席は初球から積極的に打ちにいったが左飛だった。

試合前の時点で打率.276、45本塁打、85打点としている。さらに124得点、長打率.600、OPS.986はリーグトップとしている。優勝争いも激しくなる9月、大谷が豪快アーチでチームを勝利へと導く。（Full-Count編集部）