福岡管区気象台3日午前3時56分発表防災コメント

＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）を発表中です。3日は、湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わって、引き続き夜にかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込み。このため、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。これまでの雨で、福岡地方を中心に地盤がやや緩んでいる所があり、雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報（土砂災害中心）を発表する可能性があります。3日は、激しい雨が予想され、これまでの雨で地盤がやや緩んでいる所があり、大雨注意報（浸水害、土砂災害）や洪水注意報を発表する可能性が高い。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞3日昼過ぎから夜遅くにかけて 大雨［中］（福岡地方）＜予想降水量（多い所）＞（3日6時から4日6時まで）1時間降水量40ミリ（県内全域）▽24時間降水量80ミリ（県内全域）

落雷と突風に関する福岡県気象情報（3日午前5時1分福岡管区気象台発表）

福岡県では、3日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では、3日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。