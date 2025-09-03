3日間で2度、豪快なアーチで驚かせた。

元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51＝ヤ軍GM特別アドバイザー）が2日、石川県七尾市内で野球教室を開催。フリー打撃の実演で、わずか2スイング目で右越えに柵越えを放った。本来ならめでたく終了だ。しかし、サプライズ参加したマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）からの「もう1本」のリクエストに応えて続行。8スイング目で右中間寄りにアーチをかけた。ゴジラ自身が「ここ何年か、打てずに終わることも本当にあった」と話した通り、例年にはない“量産”だった。

2日前の8月31日には、イチロー選抜「KOBE CHIBEN」の一員として、女子高校野球選抜と真剣勝負。バンテリンドームで「完璧な当たり」という決勝3ランを放った。日米通算507本塁打のスラッガーが、51歳にして現役時代さながらの豪打を見せつけている。一体、何があったのか。

本塁打を打てる条件の一部を、今年5月、自らが明かしていた。昨年9月の女子高校野球選抜との試合で打った一発を振り返って、「試合の緊張感とか、相手のボールの速さとか、そういうこともある」とし、「お客さん、何万人がいるというのも（同戦は観衆2万8000人）、アドレナリンが自然と（出る）」と付け加えた。

（1）試合の緊張感、（2）投手の球速、（3）観衆の存在――。今回の野球教室での8スイング2発には、（1）と（2）はあてはまらないかもしれない。ただ、石川県能美市出身の松井氏にとって、（3）は人数に関係なく、見ている人の存在によるアドレナリンは普段以上に出ていたかもしれない。能登北部・中部地方の小学生約60人を対象に、被災地の復興の一助になれば、と開催した今回の舞台での柵越え。「能登初ホームランですね。子供の頃にも打った記憶がないので、ここ（能登地方）で。やっぱりホームランを見ると、目の前で見ると、おそらく、お子さんたちもテンションが上がると思うので。そういう意味では見せられてよかった」と安どした。

また、今回は（1）と（2）の代わりに、第4の要素として、いわゆる「試合勘」が研ぎ澄まされていたことが挙げられる。松井氏は「（2日前に）試合をしたばっかりなので、その感覚のおかげです。体が何となくまだ、野球モードの体になっていたので」と表現した。

イチロー氏は、「来年に向けて、すごくまた期待が膨らみました」と来年のイチロー選抜の戦力として太鼓判。「レギュラー、センターでやってもらいます」と2日前よりも強い口調で“通告”していた。これには苦笑いを浮かべていた松井氏だが、50代にしてどこまでアーチを積み重ねられるか、楽しみは尽きない。（記者コラム・大林 幹雄）