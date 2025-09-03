◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。７試合ぶりとなる４６号を放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達した。

１−４で迎えた３回１死での第２打席。カウント３―１から右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）直球を振り抜いた。あっという間に右翼席に着弾した打球の速度は、大谷の全打球を通じて最速となる１２０マイル（約１９３・１２キロ）だった。打球角度２３度、推定飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）で「ロケットが右翼に飛んでいきました」と現地アナが実況するほどの強烈な打球だった。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、移籍後２年間での本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多記録。２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続いており、大谷は史上４人目の快挙となった。リーグ本塁打王争いでは８月２８日（同２９日）にシュワバーが１試合４発の離れ業を見せ、差をつけられていたが、３年連続キングへ３本差とした。

敵地のＰＮＣパークは後方にアレゲニー川が流れ、パ軍球団カラーの黄色いロベルト・クレメンテ橋を望むことができる。ＭＬＢの中でも「美しい」と言われる球場で鮮やかなアーチをかけた。

復調を告げる本塁打にもなった。８月最終戦だった３１日（同９月１日）の本拠地・Ｄバックス戦では初回に２試合ぶりの安打となる右前打を放ち、先制の生還を果たした。１番打者として最高の働きを見せている一方で、８月は休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘と失速。６試合連続長打なしと“尻すぼみ”で終わった。

それでも、ポストシーズン進出をかけて２年連続で「ヒリヒリする」９月が始まった。大谷は昨年の９月打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点、１６盗塁と大爆発し、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成するとともに月間ＭＶＰを受賞した。今年も同地区２位のパドレスとの優勝争い、そしてその先のワールドシリーズ連覇へ負けられない戦いが続く。大谷が再び熱くなる。

◇大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４６本