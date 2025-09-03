3日（水）も猛烈な残暑が続く見込みです。午後は急な激しい雷雨に注意してください。

＜3日（水）の天気＞

東北や北陸では大雨のピークは越えていますが、これまでの大雨で災害発生の危険度が高まっています。特に東北では昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

日中は全国的に日差しが届きますが、前線が本州を南下するため大気の状態が不安定になる見込みです。昼間の気温上昇も加わることで雷雲が発達しやすく、午後は平地も含めて急な激しい雷雨があるでしょう。

特に関東や東海では非常に激しく降るおそれがあります。短時間の大雨による道路の冠水などに注意が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北南部〜九州では猛暑日になるところが多いでしょう。熱中症に警戒してください。

札幌 27℃（＋3）

仙台 35℃（-2）

新潟 31℃（-4）

東京 36℃（-1）

名古屋 37℃（-1）

大阪 37℃（＋2）

鳥取 35℃（-2）

高知 34℃（±0）

福岡 35℃（＋3）

＜熱帯低気圧情報＞

午前6時現在、日本の南に熱帯低気圧があり北上しています。4日（木）の朝までに屋久島の南で台風に変わる見込みです。その後は進路を東よりに変え、5日（金）にかけて西日本〜東日本を横断する予想です。

沖縄や九州、四国には3日（水）の夜には湿った空気が流れ込み、4日（木）〜5日（金）は太平洋側を中心に警報級の大雨になるおそれがあります。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

4日（木）〜5日（金）は太平洋側で雨の降り方に注意が必要です。雨で一時的に暑さが和らいでも、6日（土）に日差しが戻ると、再び35℃前後の日が多くなりそうです。大阪では連日の猛暑日となるでしょう。

■札幌〜名古屋

4日（木）〜5日（金）は関東や東海、東北太平洋側でも大雨のおそれがあります。6日（土）は天気が回復しますが、雨をきっかけに東京都心の猛暑日は解消される見込みです。北海道や東北北部で次にまとまった雨が降るのは7日（日）になりそうです。