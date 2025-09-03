Èª²ê°é¡¢¿ÍÀ¸½é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼MC¤ËÄ©Àï¡ÖÇ°´ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ºã¤¨¤ï¤¿¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÏ¢È¯
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈª²ê°é¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¡Ê¸å11¡§21¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ø¤¢¤Îº¢¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼²ÎÍØº×¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¤ÎMC¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤ó¡Ê¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¤Ï¤ë¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿ËÜµ¤¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥í¤Îºî»ì²È¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³Ú¶Ê²½¡£ËÜ¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤«¤ÄÇú¾ÐÉ¬»ê¤ÎÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£²Î¾§¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎNASUMI¤Ë²Ã¤¨¡¢AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¢¤µ¤é¤ËINI¤Î¾¾ÅÄ¿×¤È¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡1¶ÊÌÜ¤Ï¡¢¤¤ç¤ó¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡Ø¤·¤Ä¤³¤¤¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¡Ä¡Ù¡£NASUMI¤ÎÇ÷¿¿¤Î²Î¾§¤Ë¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤Û¤ÉÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤¯2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢°ðÅÄ¤Î²áµî¥Ö¥í¥°¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ø½÷¤Î°ÕÃÏ¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡Ù¤òAKB48¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£°ðÅÄ¤Ï¡ÖÅÇ¤¤½¤¦¡×¤È¤Ø¤¿¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤¬¸µ¥«¥ì¤ËÁ÷¤Ã¤¿3ÄÌ¤ÎÎøÊ¸¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ØÂç¥¹¥¡¢¤Ò¤í¤¤¯¤ó¡Ù¤ò¾¾ÅÄ¤¬Ç®¾§¡£¤Ï¤ë¤¬Àä¶«¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Î»ì¤Ç¶Ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹û¤ì¹þ¤à°ìËë¤â¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á°²ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Èª¤¬¡¢º£²ó¤ÏßÀ²ÈÎ´°ì¤È¤È¤â¤ËMC¤òÃ´Åö¡£ßÀ²È¤«¤é¡Ö¡Ê½éMC¤¬¡Ë¤³¤Î´ë²è¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇ°´ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤àÈª¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤Ê§¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÎÍØº×¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æºã¤¨¤ï¤¿¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÏ¢È¯¡£»³Æâ·ò»Ê¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãMC¾å¼ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¯MC¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
