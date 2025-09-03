

2023年のWBC（写真：Megan Briggs/Gettyimages）

【写真】WBCで笑顔の大谷翔平

2026年の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の放映権を、日本の地上波テレビ局ではなく、アメリカのネットメディアであるNetflixが獲得したことが、大きな話題となっている。

「2023年の前回大会では、地上波民放放送で大谷翔平の大活躍を見ることができたのに、今回は契約をしなければ見られなくなる。普通のテレビで見られなくなるとは……」と嘆く声が聞こえるが、今回はファンの視聴習慣が変わるというだけではなく、日本プロ野球のビジネスモデルを揺るがす事態にもなりかねない。

かつてMLB球団のオーナーはWBCの開催に難色

経緯を、WBCの設立にまでさかのぼって振り返ろう。

21世紀に入ってMLBには東アジア、中米、ヨーロッパなどから多くの選手が参加するようになった。この状況を受けて、2005年MLBのバド・セリグコミッショナー（当時）は、サッカーのワールドカップのような世界大会の創設を思い立った。

MLBは競合する北米四大プロスポーツ（NFL＝アメフト、NBA＝バスケットボール、NHL＝アイスホッケー、MLB）のなかでは、ファンの年齢層が高く「オールドボールゲーム」といわれ、劣勢に立っていた。野球のマーケットを世界に拡大したいという意図もあって、この大会を企画したのだ。

主催団体としてMLBは、MLB選手会とともにWBCI（ワールド・ベースボール・クラシック・インク）を立ち上げた。WBCIは、興行権、放映権、ライセンス、スポンサー、フランチャイズなどすべての権利を有してWBCのビジネスを取り仕切る予定だった。

一方でMLB球団のオーナーはWBCの開催に難色を示した。MLBではFA権が確立して以降、スター選手は高額の複数年契約を結ぶようになったが、彼らがペナントレースと無関係の試合に出場して怪我、故障でもすれば、球団資産の損失だとして、選手の供出を渋ったのだ。同様の理由で、MLB球団はオリンピックの野球競技にも、選手の出場を認めていなかった。

これに対して、世界第2のプロ野球リーグであるNPBは、オリンピックにもスター選手を派遣するなど世界大会に積極的だった。

WBCIは、盛り上がりが見込めそうにないアメリカではなく、日本でのビジネスの広がりに期待した。

2006年の第1回大会が開催されるまで

しかし、日本側はMLBの一方的な開催通告と、興行権、放映権、ライセンスなどすべてのビジネスをWBCIが取り仕切るというスキームに反発して参加を保留した。また日本プロ野球選手会も、開催時期（シーズン開幕直前の3月）の問題から参加に反対し、2005年7月22日の選手会総会で不参加を決議した。古田敦也会長率いるプロ野球選手会は前年の「球界再編」騒動でストライキを断行。実行力のある労組だった。

しかしMLB側は、WBCの開催ができなくなれば、日本側に経済的補償を求めると通告し、日本側は折れて最終的に開催に同意した。

こうした経緯があったこともありWBCIは日本での興行権、放映権を読売新聞社に託することとなった。読売新聞社は1934年以来、MLB球団を招請した「日米野球」の実績があった。WBCの日本での試合（東京ラウンド）も読売新聞傘下の巨人の本拠地である東京ドームで行うことになった。

2006年の第1回大会では、読売新聞社は東京ラウンドの地上波テレビ放映権を、日本テレビ、テレビ朝日、TBSに付与した。さらにBS、CSの有料メディアJスポーツは、日本戦だけでなく東京ラウンドの全試合を放映することとなった。

2009年以降は日本テレビが撤退し、地上波はテレビ朝日とTBS、BS、CSはJスポーツという体制が確立された。

日本側は、当然、2026年も同じ体制でWBCの放送を行うものと考えていた。

しかし今回の放映権は、東京ラウンドも含めてすべてWBCIが取り仕切るとし、読売新聞社を介さずにNetflixに放映権を販売した。販売額は約150億円と報じられている。これまで日本の地上波テレビ局との契約は1社30億円前後とされるから、話にならない金額だった。

前回のWBCでアメリカでも注目度が上昇

恐らく「潮目」は前回、2023年の第5回WBCだった。

2006年、2009年と2大会連続で「世界一」になった日本＝侍ジャパンは2013年は準決勝でプエルトリコに敗退しベスト4（優勝はドミニカ共和国）、2017年も準決勝でアメリカに敗退しベスト4（優勝はアメリカ）だった。

2006年、2009年はMLBのスーパースターになっていたイチローが参戦。また2006年の大会でMVPに輝いた西武の松坂大輔は2009年はレッドソックスの投手として参戦し2大会連続のMVPになった。しかし2013年は日本人メジャーリーガーは参戦せず。2017年もアストロズの青木宣親が参戦したものの、あとはすべてNPBの選手だけ。当時日本ハムの大谷翔平も負傷で参加しなかった。この2大会、侍ジャパンは、海外も含めたベストメンバーを組むことなく敗退したのだ。

しかしコロナ禍で2年開催が遅れた第5回、2023年の大会では、パドレスと巨額契約を結んだダルビッシュ有が早々に参加を表明、宮粼のキャンプに姿を現した。さらに当時エンゼルスの大谷翔平も名古屋の強化試合から合流した。

すでにMLBでトップスターに上り詰めたダルビッシュと大谷が開幕前からチームに参加し、東京ラウンドに臨んだ。必ずしも楽勝ばかりではなかったが、大谷翔平の投打にわたる活躍もあって東京ラウンドは全勝でマイアミの決勝ラウンドに進み、大谷の盟友、エンゼルスのマイク・トラウト率いるアメリカに3対2で勝って3度目の優勝をしたのだ。

最後はクローザーとして登板した大谷が、トラウトをスイーパーで三振に切って取るという映画の脚本でも書けないような劇的な勝利だった。

注目すべきは、この大会からMLB側もマイク・トラウトをはじめ、スター選手がアメリカやドミニカ共和国などの代表として参戦したことだ。

これまでアメリカでは決勝ラウンドでも空席が目立ったが、23年のローンデポ・パークでの準々決勝以降の5試合は超満員になった。アメリカでの注目度も格段に上がったのだ。

侍ジャパンの試合中継の視聴率は40％を超えた。日本国内での人気はこれまでになく高まったうえに、アメリカでも注目度が高まったのだ。

NetflixがWBCに目をつけた背景は？

もう一つ言えば、今年3月に東京で行われた「MLB東京シリーズ2025」のかつてない盛り上がりがある。カブス対ドジャースの開幕2戦と、巨人、阪神とのプレシーズンマッチ4戦のチケットは完売。ローソンチケット（ローチケ）は、自社の「エルアンコールカード」への加入者を対象にチケットの先行抽選販売を行ったが、カード加入者は大幅に増加したと言われている。

Netflixは、MLBやWBCを巡る日本市場のかつてない沸騰と、アメリカでのWBCへの注目度の高まりを背景に、放映権の獲得に乗り出したのだろう。日本でのNetflixの加入者は24年上半期に1000万人を突破、今回のWBC放映権の獲得によって、一挙に加入者を増やそうという意図が明確に見て取れる。

少し大きな視点で見れば、今回のWBC放映権を巡る問題は、NPBのメディア体制を大きく変える可能性がある。

2023年オフに大谷翔平がドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円）の契約を結んだことが話題になった。実際の支払いはかなり複雑だが、1年にならすと100億円になる。一方で、NPBの最高年俸は巨人マルティネスの12億円、日本人では村上宗隆の6億円とされる。10倍以上もの差がついている。

2024年の観客動員は、NPBが1試合平均で3万1000人、MLBが2万9000人とNPBのほうが客が入っているのに、なぜここまでの格差になったのか？

その最大の要因は「放映権」だ。日本では21世紀初頭にナイター中継の視聴率が10％を割り込むと地上波テレビが撤退した。NPB球団はそれ以降地域密着のビジネスモデルを確立したが、現在の放映権は、売り上げの10〜20％にすぎない。

NPBとMLBの経済規模の格差の原因

MLBは、この時期メディア戦略を大きく転換した。前述のように、アメリカではMLBは劣勢で既存メディアのMLBへの評価は低い。今年になっても、スポーツ専門チャンネルのESPNが来期以降の契約を結ばないと発表した。

こうした状況を受けて、MLBはMLB.TVを設立。コンテンツの販売チャネルも、地上波、BS、CSではなく、ケーブルテレビ、さらにはネットメディアへと軸足を移している。そしてMLBはDAZNやアマゾンプライム、アップルTVなど世界的な巨大ネットメディアと契約し、大きな放映権収入を得た。今のNPBとMLBの経済規模の格差は「メディア戦略の違い」によるものなのだ。

NPBのメディア戦略の立ち遅れには、NPB独特の「体制」の問題もある。

大手ネットメディアのDAZNは2016年Jリーグと翌年からの10年間で約2100億円の放映権契約を締結、2023年には11年間で約2395億円の契約を結びなおした。Jリーグはこの巨大な契約を背景に、全60クラブに配分金を支給。また新型コロナ禍で経営難に陥ったクラブの救済をした。DAZN側はJリーグ全60クラブの試合中継をパッケージで販売し、多くの加入者を獲得した。

同様にNPBとも放映権契約を結ぼうとしたが、NPBは機構側にその権限がなくDAZNは各球団と個別に契約を結んだ。しかし広島が地元ローカル局に気兼ねをして契約を結ばなかったためにDAZNは全12球団のパッケージを作ることができなかった。番組の商品価値は半減、放映権契約そのものもJリーグの数分の1にとどまった。

NPBの放映権ビジネスの最大のネックはここにあった。今回のWBCの放映権争いには、DAZNも応札したのではないかと言われているが、Netflixが競り勝ったようだ。

Netflixという「黒船」

Netflixはこの勢いで、NPBの公式戦の放映権獲得に、乗り出すのではないか。DAZNの轍を踏むことなくパッケージでの包括的な契約を目指すのかもしれない。

パ・リーグにはパ・リーグマーケティングという6球団が共同で設立したマーケティング会社がある。セ・リーグも広告代理店などが間に入るかもしれない。

NetflixがNPBと包括的な契約を結べば、これまでの年間契約額とは桁違いの契約になるだろう。これがNPBとMLBの「経済格差」を埋めるきっかけになる可能性もある。

そうなれば日本の地上波テレビは、WBCだけでなくNPBのテレビ放送からも撤退することになる。

Netflixという「黒船」が日本のスポーツシーンを変える可能性があるのではないか。

（広尾 晃 ： ライター）