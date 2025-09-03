「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。三回の第２打席で今季４６号ソロを放った。

大谷の本塁打は８月２４日・パドレス戦以来、７試合ぶり。

１−４の三回、この回から登板したパイレーツの有望株、チャンドラーと対峙。１死走者なしで３ボール１ストライクからの５球目、内角低めの１５９キロをとらえた打球は弾丸ライナーで右翼フェンスを越えた。

大谷にとってドジャース加入後の１００号本塁打は、打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）、打球角度２３度の低い当たり。これまで大谷の打球速度の最速は昨年マークした１１９・２マイル（約１９１・キロ）で自己最速を更新。メジャー最速はパイレーツ・クルーズが今年５月２５日に計測した１２２・９マイル（１９７・８キロ）。

ア・リーグトップ４９本塁打でこの日は試合のないフィリーズ・シュワバーには３本差に迫った。

大谷は初回の第１打席は初球に手を出して左飛だった。

大谷は８月は２８試合に出場し、９８打数３０安打の打率・３０６、１２打点、７本塁打。打率は・２０４と調子を落としていた７月から回復し、６月の・３０９に次ぐ成績を残して勝負の９月を迎えた。