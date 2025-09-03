◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7試合ぶりの本塁打となる46号を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達した。

3回1死の第2打席、相手2番手・チャンドラーに対し3ボール1ストライクからの5球目、膝元の99・2マイル直球（約159・6キロ）直球を振り抜き、打球速度120マイル（約193・1キロ）を計測する弾丸ライナーで右翼ポール際へ運んだ。打球速度120マイルは大谷のこれまでの全打球で最速となった。

相手右腕は8月にメジャーデビューしたばかりの新人。最速161キロを誇る剛腕で、学生時代は大谷同様、投打“二刀流”で注目を集めた注目の逸材。その新人にメジャーの洗礼を浴びせた。

本塁打は8月24日のパドレス戦で松井裕樹から放って以来、7試合ぶり。49本でナ・リーグ本塁打王争いトップを走るフィリーズ・シュワバーに3本差に迫った。この日を含め残り25試合で追い上げ態勢に入った。

初回の第1打席は相手先発・ムジンスキの初球を狙ったが左飛だった。