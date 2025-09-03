東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.36　高値148.94　安値147.05

151.07　ハイブレイク
150.01　抵抗2
149.18　抵抗1
148.12　ピボット
147.29　支持1
146.23　支持2
145.40　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1640　高値1.1718　安値1.1613

1.1806　ハイブレイク
1.1762　抵抗2
1.1701　抵抗1
1.1657　ピボット
1.1596　支持1
1.1552　支持2
1.1491　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3394　高値1.3549　安値1.3340

1.3724　ハイブレイク
1.3637　抵抗2
1.3515　抵抗1
1.3428　ピボット
1.3306　支持1
1.3219　支持2
1.3097　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8046　高値0.8061　安値0.8000

0.8132　ハイブレイク
0.8097　抵抗2
0.8071　抵抗1
0.8036　ピボット
0.8010　支持1
0.7975　支持2
0.7949　ローブレイク