東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.36 高値148.94 安値147.05
151.07 ハイブレイク
150.01 抵抗2
149.18 抵抗1
148.12 ピボット
147.29 支持1
146.23 支持2
145.40 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1640 高値1.1718 安値1.1613
1.1806 ハイブレイク
1.1762 抵抗2
1.1701 抵抗1
1.1657 ピボット
1.1596 支持1
1.1552 支持2
1.1491 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3394 高値1.3549 安値1.3340
1.3724 ハイブレイク
1.3637 抵抗2
1.3515 抵抗1
1.3428 ピボット
1.3306 支持1
1.3219 支持2
1.3097 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8046 高値0.8061 安値0.8000
0.8132 ハイブレイク
0.8097 抵抗2
0.8071 抵抗1
0.8036 ピボット
0.8010 支持1
0.7975 支持2
0.7949 ローブレイク
