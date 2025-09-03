東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6520　高値0.6559　安値0.6484

0.6633　ハイブレイク
0.6596　抵抗2
0.6558　抵抗1
0.6521　ピボット
0.6483　支持1
0.6446　支持2
0.6408　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5867　高値0.5908　安値0.5838

0.5974　ハイブレイク
0.5941　抵抗2
0.5904　抵抗1
0.5871　ピボット
0.5834　支持1
0.5801　支持2
0.5764　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3782　高値1.3815　安値1.3746

1.3885　ハイブレイク
1.3850　抵抗2
1.3816　抵抗1
1.3781　ピボット
1.3747　支持1
1.3712　支持2
1.3678　ローブレイク