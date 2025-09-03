東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6520 高値0.6559 安値0.6484
0.6633 ハイブレイク
0.6596 抵抗2
0.6558 抵抗1
0.6521 ピボット
0.6483 支持1
0.6446 支持2
0.6408 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5867 高値0.5908 安値0.5838
0.5974 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5904 抵抗1
0.5871 ピボット
0.5834 支持1
0.5801 支持2
0.5764 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3782 高値1.3815 安値1.3746
1.3885 ハイブレイク
1.3850 抵抗2
1.3816 抵抗1
1.3781 ピボット
1.3747 支持1
1.3712 支持2
1.3678 ローブレイク
