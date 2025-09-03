渡辺直美、『ウェンズデー』レディー・ガガ演じるロザリン役日本版声優に「テンションぶち上がってます!!」
本日9月3日配信開始となるNetflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2パート2で、レディー・ガガ演じる謎めいた教師ロザリン・ロットウッド役の日本版声優を渡辺直美が務めることが発表された。併せて、渡辺が作品愛をさく裂させるインタビュー映像も解禁となった。
【動画】渡辺直美、『ウェンズデー』愛さく裂！ インタビュー映像
ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女ウェンズデー・アダムス（ジェナ・オルテガ）を主人公にしたダークファンタジー＆ミステリー。
シーズン2でレディー・ガガが演じるのは、ウェンズデーと運命的に出会うネヴァーモア学園の謎めいた伝説の教師ロザリン・ロットウッド。ウェンズデーの運命を揺るがす重要なキャラクターとして、比類なきオーラでネヴァーモア学園に妖しい魅力を放つ。
そんなロザリンの日本版声優を務める渡辺は、生粋のガガファン“リトル・モンスターズ”であり、長年ガガの物まねを続けてきた。ガガがアリアナ・グランデと歌う「Rain On Me」をゆりやんレトリィバァと踊ったパロディー動画は3692万回再生（8月26日現在）を記録。ガガとの対談も果たしている。
今回解禁となった映像では、そんなガガ演じるロザリン役の声優を務めることになった渡辺が「めっちゃびっくりしました！ 『ウェンズデー』はもちろん観ていますが、世界中の皆さんが大好きな作品で、しかもレディー・ガガさんが演じるロザリン役ということで、ダブルで嬉しくて。超テンションぶちあがっています！」とあふれ出る思いを語る。
アフレコをするにあたり実際にガガと対面した経験が生きたそうで、「レディー・ガガさんの声は実際に近くで聞いたことがあるので、演技をするうえで優しい喋り方や声質を意識して演じさせていただきました」と明かしつつ、「ロザリンは結構重要なキャラクターなのでセリフも難しかったのですが、監督と相談しながら役作りをして演じました。すごく楽しかったです！」と熱く感想を語った。
そんな渡辺は『ウェンズデー』の大ファンでもあり、シーズン1で世界的ブームとなったダンスシーンについて「私も友達と踊りました！ 当時はスクロールしてもしてもみんなそのダンスを踊っていたのを覚えています。センセーショナルなブームを巻き起こした作品の、みんなが待ち望んだシーズン2。そんな中で、私が“レディー・ガガさんの役”をいただいていいんですか？ いう思いもありましたが、心の中で踊りながら、楽しくアフレコさせていただきました。（笑）」と語った。
好きなキャラクターについては「ハンドが大好きなんです。ハンドが家にいてくれたらなぁ。あとはイーニッドがお気に入りです」と語り、さらに作品の魅力については「衣装やメイクも素敵ですし、何よりウェンズデーの内に秘めた心境が丁寧に描かれているところが好きです。ウェンズデーははっきり物事を言うキャラクターですが、今の社会だとそれって中々難しいじゃないですか。私自身、共感というより、“こうなりたいけどなれない”という憧れのような感情を抱いています。“個性とは何か”と悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、彼女を見たらスッキリするのではないかなと思います。自分に素直で、表には出さないけど家族や友達想いなところが素敵だなと思います」と力説した。
のけ者たちが集まるネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が襲来。ストーカーや殺人事件が立て続けに発生する中、ウェンズデーは未来を断片的にのぞくことができる幻視能力で、ルームメートであるイーニッド（エマ・マイヤーズ）の“死”を目撃してしまう。さらに彼女の目からは黒い涙が流れるようになり、幻視能力を使えない事態に…。イーニッドを救う手がかりが街の精神科施設にあることを疑ったウェンズデーは侵入を図るも、おりから脱走した殺人モンスターのハイドことタイラー（ハンター・ドゥーハン）と再会。彼によって2階の窓から地面へ突き落とされ、意識を失い血まみれで倒れる衝撃的なシーンでパート1は幕を閉じた。ガガ演じるロザリンにも期待が高まるパート2だが、渡辺は「本当に色々な展開が訪れる素敵なシーズン2になっています。是非沢山の方に観て頂きたいです！ ロザリンがどのようにウェンズデーたちと絡んでいくのかも、シーズン2の注目ポイントになっていると思います」と言及した。
Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2パート1は、Netflixにて独占配信中、パート2は9月3日より世界独占配信。
