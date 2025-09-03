２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．５９ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５９２．２ドル（＋７６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１０７．１セント（＋８７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１３．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．００セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２５．７５セント（－１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．３８（＋２．０３）
出所：MINKABU PRESS
