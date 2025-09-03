レグザム フレッシュオールスターゲーム2025が7月20日に香川県丸亀市で開催された。ファームのウエスタン・リーグ選抜とイースタン・リーグ選抜が戦うこの試合は、毎年将来のスター候補と呼ばれる若手が集まるため、ファンからの注目度も高い。歴代のMVP獲得選手をみると、里崎智也さん(元ロッテ)、青木宣親さん(元ヤクルト)、現役でも岡本和真選手(巨人)や森下翔太選手(阪神)など、一流の選手が揃っている。今年も、日本ハムドラフト1位で、7月に鮮烈な1軍デビューを果たした柴田獅子選手や、3、4月度スカパー！サヨナラ賞を受賞した広島の田村俊介選手など、注目の若手が選出された。

試合はウエスタンが今朝丸裕喜選手(阪神)、イースタンが柴田獅子選手(日本ハム)と、高卒1年目同士の先発で始まった。初回、知念大成選手(オイシックス)が2ランホームランを放ち、イースタンが先制する。知念選手は2024年にイースタン首位打者を獲得しており、俊足巧打の外野手として、2025年ドラフトでの指名が期待されている一人だ。投手では、イースタン先発の柴田選手が自己最速の154km/hをマークするなど、存在感を発揮した。6回にはウエスタンの吉田聖弥選手(中日)が3者連続三振を奪うピッチングを披露。多くの若手が躍動した中、試合は3-1でイースタンが勝利した。

MVPには、決勝の2ランHRを含む2安打を放った知念選手(オイシックス)が選出された。

笑顔の知念大成選手(オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ)

■知念大成選手 インタビュー

――MVPを受賞したことへの率直な感想は？

「夢みたいでとても嬉しいです。後半戦も頑張ってケガなく走り抜けます！」

――ご自身のプロ野球人生でのベストプレーは？

「今回のフレッシュオールスターでのホームランがベストプレーになりました」

――野球において、憧れの人や影響を受けた人はいますか？

「野球において憧れの人は兄です！」

――大切にしている言葉や信念は？

「信念は諦めずに喰らいつくことです」

――今後挑戦してみたいことは？

「更なるトレーニングです。もっと身体を強くしたいです」

――遠征移動中には主に何をされていますか？

「バス移動中は、音楽を聴きながら、外の景色など見てボーッとしてます」

――息抜きやストレス発散、リラックスのため何をされていますか？

「後輩とおしゃべりをします。そして、たくさん寝ます」

――よく見ているYouTubeやテレビ番組はありますか？

「最近はメジャーリーグをよく見ます」

――応援して下さるファンに向けてコメントをお願いします

「いつも熱いご声援ありがとうございます。どんな時も変わらずに応援してくださることで、大きな力になります。そして、皆さんの応援のおかげで、自分の持っている力以上のパフォーマンスを出すことが出来ています！

引き続きとても熱いご声援よろしくお願いします！」



シーズンも後半戦に突入し、さらに盛り上がりを見せているプロ野球。

1軍の試合だけでなく、フレッシュな選手、これからスターになる選手を見られるファーム戦は2024年に静岡県の新球団「くふうハヤテベンチャーズ静岡」と、新潟県に本拠地を置く「オイシックス新潟アルビレックスBC」の2球団が加わり全14球団がイースタン・リーグ(8球団)、ウエスタン・リーグ(6球団)に分かれて鎬を削っている。

本記事で紹介した7月の「レクザム フレッシュオールスターゲーム2025」の他に、10月には両リーグ優勝チームによるファーム日本一を決める「プロ野球ファーム日本選手権」が開催される。

好きになるとプロ野球が"倍"楽しくなるファーム戦もぜひ注目してほしい。

文＝HOMINIS編集部

