８月31日にアフガニスタン東部で発生した地震による死者が1400人を超えた。

９月2日（現地時間）、ロイター通信などによると、この日アフガニスタン・タリバン政権のザビフラ・ムジャヒド報道官は、先月31日アフガニスタン東部ナンガルハル州ジャララバード近郊で発生したマグニチュード（M)6.0の地震で、これまでに1411人が死亡し3124人が負傷したと発表した。住宅も5400棟以上が損壊したと付け加えた。

アフガニスタン当局は地震現場で2日目の捜索作業を行った。

村の住民たちは、倒壊した住宅の瓦礫の中から行方不明者が遺体で見つかるたびに、白い布で遺体を包み、祈りを捧げて埋葬した。犠牲者の中には子どもも含まれていた。

一部の救助隊は険しい山岳地形や悪天候のために辺境地域へはまったく近づけないなど、救助に困難を強いられている。通信網が途絶した地域もあり、まだ行方不明者も多く、人命被害はさらに増える見通しだ。

クナール州災害管理局のの責任者、エサヌラ・エサン氏は「被害が深刻な4つの村で救助作業を行った。今後はさらに奥地の山岳地帯に接近することに注力する」とし「瓦礫の下にどれだけ多くの行方不明者がいるのか正確には予測できない」と話した。エサン氏は山岳地帯の狭い道路に車両を進入させることが最大の課題であり、瓦礫撤去用の重機も投入する予定だと付け加えた。

国連人道問題調整事務所（UNOCHA）の担当官も「今回の地震発生地域ではこの1〜2日の間に大雨まで降り、土砂崩れの危険も相当大きい」とし「多くの道路も寸断されている」と伝えた。

こうした中、この日午後4時59分ごろ、最初の地震震源地付近でM5.2の地震が再び発生したと米地質調査所（USGS）が明らかにした。2度目の地震の震源地はジャララバードから北東に34キロメートル離れた場所だとAFP通信は伝えた。この日の地震による追加の人的被害はまだ伝えられていない。

タリバン政権は14万5000ドル（約2150万円）を地震復旧費に割り当て、必要なら追加予算を投入する予定だ。しかし今回の地震被害は対応しきれない規模であるため、国際社会に支援を訴えた。

これに対して英国外務省はアフガニスタンに緊急資金100万ポンド（約2億円）を支援することにした。インド外務省も避難用テント1000張をアフガンに提供し、クナール州へ食料15トンを搬送していると明らかにした。アラブ首長国連邦（UAE）は救助隊を派遣し、食料・医薬品・テントなどの緊急支援物資も送った。中国外交部は、アフガニスタンが必要とするなら可能な範囲で災害救援支援を提供する用意があると明らかにした。ロシアも支援を検討していると伝えられた。