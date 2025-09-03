フランスの国民的俳優ジェラール・ドパルデュー（76）が女優への性的暴行容疑で再び法廷に立つことになった。

2日（現地時間）、仏BFM TVによると、ドパルデューは2018年8月、自身のパリ自宅で2度にわたり女優シャルロット・アルヌーに性的暴行を加えた容疑でパリ刑事裁判所に付託され、裁判を受けることになった。

アルヌーはドパルデューから性的暴行を受けた後に告訴したが、2019年6月警察と検察の捜査段階で証拠不十分として後続措置なく終結処理となっていた。その後、アルヌーが予審判事に直接告訴状を提出し、正式な捜査が進められた。

アルヌーは自身のインスタグラムに「7年間、恐怖と地獄のような時間だった。今回の決定は一種の司法的真実を正したものだ」とし「あまりに大きなことなのでまだ実感がわかないが、安堵した」と書き込んだ。

これに関連してドパルデューは「合意の上の関係だった」として容疑を否認している。

ドパルデューはこれに先立って今年5月にも、映画スタッフに対してセクハラ行為に及んだ容疑で、1審で執行猶予付きの懲役刑判決を言い渡されていた。2021年、映画『緑のシャッター』（Les Volets verts）の撮影現場で、美術装飾担当者と助監督の臀部や胸を触り、セクハラ行為をした容疑がもたれている。