広島・遠藤淳志投手（２６）が１軍再昇格に向けて自分自身と向き合っている。今季は７月初旬に初昇格。先発した８月３日・中日戦で２年ぶりの白星を手にしたが、同１７日のヤクルト戦は四回途中１０安打６失点でＫＯされた。１軍首脳陣からは直球の制球力向上を求められ“投げ急がない”フォームの意識付けを徹底。再昇格へ、ひたむきに汗を流していく。

前向きな気持ちを失うことなく、さらなる高みを目指している。遠藤は現状の取り組みに「真っすぐの制球力ですね。１軍の試合は空振りもファウルも取れていた。だけど、もう一つレベルアップするためには、低めに集められるようになるのがベスト。今はそれに取り組んでいます」と明かした。

今季は７月９日に１軍初昇格。同日の阪神戦でリリーフ登板し、１回を無失点に封じた。中継ぎ登板を重ね、８月３日の中日戦では今季初先発。６回１失点で２年ぶりの白星を挙げた。続く１７日・ヤクルト戦は３回１／３を１０安打６失点でＫＯ。翌１８日に出場選手登録を抹消された。

２軍降格に際し、１軍首脳陣からは背中を押してもらった。「藤井ヘッドには『真っすぐで勝負してほしい』と言ってもらいました。変化球の精度とかじゃなく、まずは真っすぐの精度を上げてほしいと」と直球のレベルアップを求められた。

昨季はシーズンを通して最速は１４３キロだったが、今季は７月１２日の中日戦で１４９キロを計測。「ちょっとインステップにして、体の開きを抑えながら投げていく」というフォーム変更が好転。首脳陣に昨季との変わり身は披露できた。だからこそ、それをフルに生かすための制球力習得が次のテーマになる。

１軍登板を自分なりに分析し、「いい時は左足が（地面に）着地した時に上半身がまだ残っている状態で投げられていた。どうしても悪くなったら投げ急いで体が（打者方向に）向くのが早くなっていた」と改善点は明確だ。「自分の投げるフォームのリズムが速くならないように、キャッチボールの中でも意識している」。“投げ急がない”ことに留意し、制球力向上に注力している。

８月２７日のウエスタン・オリックス戦（由宇）では２軍降格後、初先発に臨んだ。初回に１点を失うも、二回以降は粘って６回８安打１失点。三振も６個奪い、再昇格に向けてアピールした。

「自分の中でも１軍で勝てたのはすごく自信になりましたし、やってきたことは間違いじゃなかったなと感じた。良かったことは変えず、プラスアルファで新しい課題に取り組めれば、さらにレベルアップできるんじゃないかなと思う」と意気込んだ遠藤。再び１軍の戦力となるために、向上心を燃やし続けていく。

◇遠藤 淳志（えんどう・あつし）１９９９年４月８日生まれ、２６歳。茨城県土浦市出身。１８６センチ、９０キロ。右投げ右打ち。投手。霞ケ浦高から２０１７年度ドラフト５位で広島に入団。１９年８月２１日・ヤクルト戦に救援登板し、１回無失点でプロ初勝利。２０年には自己最多の５勝をマークした。１軍通算成績は９３試合の登板で１２勝２１敗１セーブ、６ホールド、防御率 ３．９０（２日現在）。