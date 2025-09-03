ÊÆÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥°¥ß¤Å¤¯¤·¡ÄUHAÌ£³ÐÅü¡Ø²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ2025¡¡Âè2ÃÆ¡Ù¤Ï¥°¥ß40¼ï°Ê¾å¡õ·ã¥ì¥¢¥°¥Ã¥ºÆþ¤ê
¡¡UHAÌ£³ÐÅü¤¬¡Ö²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ2025 Âè2ÃÆ¡×¤òËÜÆü¤«¤é¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÊÆÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥°¥ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º3ÅÀ¤âÉÕÂ°¡£Âè1ÃÆ¤Ï8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢5000ÂÞ¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¿È¤Ï¡Ä¹¥¤¤Ê¥°¥ß¤¬¤¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡ª
¡¡Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¦¼Ô¤á¤·¡×¡Ö¥³¥í¥í¡×¡Ö¥³¥°¥ß¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¤«¤Ö¤êÌµ¤·¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥°¥ß¤Î»³¡É¤¬ºÆ¤Ó³Ú¤·¤á¤ë¡£¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç³«Éõ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥¢¤ÊÇ¦¼Ô¤á¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬3ÅÀÉÕÂ°¡£¥°¥ßÀìÍÑ¶ÒÃå¡ÖÇ¦¼Ô¤á¤·¶ÒÃå¡×¡¢¾®»®¡Ö¥°¥ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾®»®¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥°¥ß¹¥¤¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡È¯ÇäÅöÆü¤Î¤¤ç¤¦3Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¤Ï¡¢TikTok¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£MC¤ÏÆüËÜ¥°¥ß¶¨²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ÎÉð¼Ô·ÄÍ¤¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏSTU48¤Î¹©Æ£Íý»Ò¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Îº´¡¹ÌÚÉöºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò°ìÂÀè¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬¿Ü¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö#UHAÌ£³ÐÅü²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ2025¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§Ê¬¤±¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤äÁ´¼ïÎà¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢³«Éõ¸å¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¡È²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
