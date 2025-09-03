齋藤飛鳥、自分は“逆にロマンチスト”だと思うワケ「ド王道で来られるとちょっと…」

9月1日、ファッション雑誌『sweet』の公式YouTubeチャンネルにアップされた動画に、元乃木坂46の齋藤飛鳥が登場。自身がされたら嬉しい行動について話した。

【関連】27歳になった齋藤飛鳥、年齢を重ねて考え方に変化「許容範囲が広がっているのかな」

今回の動画では齋藤の“NGなし！◯×質問に答えます”という企画を公開。この中で、“自分はロマンチストである”という問いに、齋藤は、「逆に…」と前置きしつつ、丸の札をあげた。

そして、「一見私もブーブー（バツの札）かと思ったんですけど。なんだろう、わかりやすいお姫様扱いみたいな、夜景でなんとか、とかそういうロマンチックさは別にそんなに興味ないんですけど、そこから外れて、“素敵”って思わせてもらったら嬉しいから。それ男女共にですけど」とコメント。

続けて、「逆にこう、ちょっと隙間を行っていただきたい、っていう意味での。逆にそれって理想があるのかなみたいな、自分の中で」「ド王道で来られるとちょっとやっぱ冷めちゃう。引いちゃうみたいなとこあるので、頑張っていただきたいって感じです」と笑顔を見せていた。